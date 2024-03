Volvieron a pedir justicia por Dana Anabel Sánchez

Familiares, vecinos y amigos realizaron este viernes una sentada para recordar y pedir justicia por Dana Anabel Sánchez, quien murió atropellada el pasado 12 de enero por la Avenida Alem, entre Las Heras y Aguado de la ciudad de Posadas.

El móvil de MisionesCuatro se presente en el lugar de la sentada y habló en primer lugar con Juan Carlos Sánchez, quien señaló que la causa no está avanzando y que el automovilista que atropelló a su hija está libre.

“En la causa estamos esperando algunas cosas, nos presentamos querellantes y encontramos que el vehículo no estaba a resguardo judicial, no está más en la comisaría donde estaba y no tenemos ni idea dónde está. Creemos que le entregaron al propietario, es la prueba fundamental de todo esto”, explicó el hombre.

Y agregó: “quisimos hablar con la secretaria, nos dijo que el juez de la causa estaba de vacaciones. El auto no está en sede judicial, esa es nuestra gran preocupación ¿Cómo vamos poner un perito de parte si no está la prueba fundamental que es el vehículo?”, cuestionó.

Asimismo, dijo que la causa está a cargo del juez Miguel Mattos y que el acusado de atropellar a su hija está en libertad.

“Esta persona está libre desde el primer momento, eso es lo que nos llamó la atención, no se le hizo averiguación de antecedentes, no se le retuvo ni una hora en una comisaría, no se le demoró”.

“Confiamos en la justicia, nosotros no vamos a perder la fe de que se esclarezca. Para nosotros no es un accidente, porque mi hija en ningún momento pasó la calle. Ella estaba caminando”, declaró Sánchez.

“Quiero que la justicia cumpla”

También habló Isabel Olivera, la mamá de Dana: “me encuentro destruida, más del primer día, que yo me entré del accidente de mi hija”.

“Cumplí con la justicia y quiero que la justicia cumpla conmigo y con mi hija, con mi familia, con mi nieta porque tiene seis años y la mamá no volvió a la casa”, declaró la mujer.

En esa línea, dejó un mensaje para el juez que está a cargo d la causa: “Señor juez, por favor, ¿qué más necesita? ¿Qué evidencia necesita para meterle a este hombre preso? Porque no le detuvo en el momento. Yo me pregunto, como madre, como ciudadana, cuando vamos a sacar un carnet de conducir nos piden un montón de datos y acá hubo un accidente, es lo que ustedes dicen, pero hubo un asesinato, un conductor que mató a mi hija, la llevó por atrás”.

“¿Cómo ustedes pueden dejar a este hombre libre? ¿Por qué no se le detuvo a este conductor? acá este asesino se llevó a mi hija, se llevó mi vida y la vida de mi nieta”, exclamó.

“La justicia es justicia y no importa la edad, el crimen que se comete se paga”, afirmó la madre de Dana.