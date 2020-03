View this post on Instagram

“VOS QUE PODES.. QUEDATE EN TU CASA”. . • Así de claro fue el pedido de nuestro director de cámara, @fedexcastro, que por su profesión se expone todos los días para mantener informado a los misioneros. Al igual que a los médicos, la única manera de ayudarlos es quedándote en tu casa cumpliendo con la cuarentena obligatoria. • ¡Su mensaje es muy claro y vos podes ayudar! #YoMeQuedoEnCasa