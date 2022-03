8M: “No estamos en una sociedad equitativa”

Gender discrimination and sexism inequality for being female concept as a woman with the burden of climbing a difficult obstacle and a man with easy path stairs as a 3D illustration symbol as a symbol for unfair gender bias.

POSADAS. Como cada 8 de marzo, este martes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en ese marco, Misiones Cuatro entrevistó a la Licenciada en Psicología Florencia Gritti.

Como integrante de la Dirección General de Violencia, Gritti destacó la relevancia de este organismo, “es una nueva adquisición de la sociedad misionera, un proyecto que se vino gestando y se pudo concretar a fines del año pasado. Es un organismo que atiende desde la emergencia con la Línea 137, pasando por las áreas de asistencia integral, prevención y un nuevo espacio que se necesitaba que es una Dirección de Tratamiento de Conductas Violentas”, subrayó.

Por otro lado, Gritti se refirió al escenario actual respecto de la igualdad de género y apuntó: “Por más que vayamos adquiriendo un montón de derechos a lo largo de los años, a través de las luchas que se van dando, principalmente desde los colectivos sociales, es súper importante que no perdamos el foco de que hay un montón de cuestiones por delante. No estamos en una sociedad equitativa. No es lo mismo ser hombre o mujer, en términos generales”.