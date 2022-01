A 12 años de la Tragedia del Paraná: “Se siente la falta de Mauro como si fuera ayer”

POSADAS. Este domingo se cumplirán 12 años de la llamada “Tragedia del Paraná”, la competencia de natación en aguas abiertas en la que fallecieron 8 nadadores al ser succionados por una barcaza de origen paraguayo que transportaba soja, mientras participaban del tradicional Cruce del Paraná.

Las víctimas fueron Luis Saide, Víctor Sessa, Fernando Solé Masés, Sebastián Ruzecki, Nicolás Levequi, Eugenio Seró, Manuel Leiva y Mauro Bacigalupi, quienes quedaron atrapados debajo de la barcaza en una competencia en la que hubo numerosas irregularidades, desde el trazado del itinerario hasta la carencia de lanchas y guardavidas.

Este viernes, MisionesCuatro dialogó con Franco Bacigalupi, el hermano de Mauro, quien actualmente es Subsecretario de Seguridad Acuática de la provincia. “A nosotros nos cuesta diciembre, sabiendo que falta Mauro. Me acuerdo de esa llegada al puerto (de Posadas), esa gente desorientada y colapsada. Mamá apoyada en una baranda, llorando. Sin saber qué pasó o dónde estaba Mauro”, contó Bacigalupi.

“Había gente que decía que estaba agarrado a un tronco en la costa paraguaya. El puerto inundado, las lanchas de Prefectura llegando con pedazos de embarcaciones. Uno no entendía qué había pasado, cómo fue el accidente”, añadió el ahora funcionario provincial. “Y allí empezó este calvario de veintipico de días hasta encontrarlos”, completó.

Las secuelas para los sobrevivientes y la decisión de sumarse al gobierno como funcionario

Ante la consulta de este medio, Bacigalupi admitió que la pérdida de su hermano, dejó secuelas en su familia y la herida persiste. “Cualquier persona envejece años en días. Cuesta, en un cumpleaños o en las fiestas. Estás medio feliz y recordando a la persona que no está. Pasaron 12 años y se siente la falta de Mauro como si fuera ayer”, expresó Franco Bacigalupi.

Cabe recordar que por la muerte de los nadadores, la Justicia Federal de Posadas condenó el ex prefecto Jorge Antonio Lezcano y al organizador del evento Hugo Alberto Alfonso por “homicidio culposo”. El primero fallo fue tras el juicio oral en 2014 y el fallo fue ratificado en 2016 por la Cámara de Casación. Y en 2017, la Corte Suprema dejó firme la sentencia.

“Estuve con psicólogos, me embronqué con la vida, como todo familiar. Traté de buscar lo mejor posible, tratar de ayudar”, contó Bacigalupi sobre su decisión de aceptar el cargo de Director de Seguridad Acuática –luego sería subsecretario. “Hubo mucha gente que dio plata, hielo, comida, nafta, embarcaciones”, recordó el funcionario y agradeció también a los medios de prensa que siguieron la historia durante años.

La gestión en Seguridad Acuática y los recientes ahogamientos

Sobre el final de la entrevista, Bacigalupi habló de su gestión en seguridad acuática, y opinó que “está bien, mejoró mucho. Nunca vamos a llegar a cero ahogamientos o accidentes, pero ha cambiado mucho la organización. Ahora nos toca trabajar con Prefectura, nos sentamos con ellos, damos la seguridad con ellos. Cambió mucho no sólo en el ámbito del deporte”, sostuvo el funcionario. “Después de la tragedia, eso fue algo bueno”, acotó.

Y sobre los dos fallecidos por ahogamiento que se produjeron en las últimas horas en Posadas y Eldorado, Bacigalupi comentó: “Tenemos agua por todos lados, es entendible que la gente trate de apaciguar el calor. Pero se arriesga más de lo que puede, ingresa más de lo que puede, trata de nadar cuando no está bien capacitada y pasan estas cosas”, declaró. “Si van a ingresar a un lugar que no conocen o no tienen la preparación física necesaria, que no se arriesgue. Porque la natación es un deporte que lleva un consumo de oxígeno importante”, advirtió Bacigalupi y recomendó a los misioneros, “que se refresquen en el borde del arroyo o río”, sin riesgo “de ahogarse”.