A siete meses del siniestro fatal que protagonizó Oriozabala, la justicia no lo notificó de la causa penal

POSADAS. Según Leonardo Marinelich, el abogado que representa a la familia de Sergio Cardozo, la justicia misionera aún no notificó al ex Ministro del Agro y la Producción, Sebastián Oriozabala de la causa por homicidio en siniestro vial en la que está involucrado. Cabe aclarar que Oriozabala está denunciado por atropellar a Sergio Cardozo (43) cuando este conducía una moto en el Acceso Sur de Posadas, en Octubre del 2021.

“Nuestro código penal establece que hay un tiempo de 15 días, que tiene la policía para realizar todas las averiguaciones. Y atento a las complejidades de la causa, sería prorrogable, con autorización judicial, por otros 15 días más. Es entendible que se retrase unos días más, pero no 7 meses. Esto es alarmando y fue lo que nos llevó a hacer pública esta situación”, lanzó Marilenich este martes, en contacto con el móvil de MisionesCuatro y con el periodista Eduardo Pérez, del programa TVA.

Según Marinelich, mantiene contacto con uno de sus clientes, Martín Cardozo –hermano de la víctima-, con quien decidieron “presentarnos como querellantes viendo el accionar de la justicia. Nosotros hemos recabado mucha más información que lo que hizo la Justicia hasta este momento. Van 7 meses y no se lo convocó al ministro en el expediente penal”, fustigó Marinelich.

Ante la consulta de este medio, el abogado aclaró que aún no está constituido como querellante, porque necesita una autorización especial, según el CPP. “Tengo un poder general, pero para constituirme como querellante necesito esa autorización (dado) que los familiares (de la víctima) no se encuentran en Posadas. Sino podrían constituirse ellos y designarme como patrocinante”, explicó Marinelich.

“Estuve el viernes en Fiscalía y por supuesto que no me dejaron ver el expediente porque no soy (abogado de) parte. Pero me dijeron que aún no lo citaron al ex ministro Oriozabala para que designe un abogado defensor. Todavía no lo notificaron de la causa. Cuando lo notifiquen va a tener que presentar abogado defensor. Es lamentable”, explicó el letrado.

En esta línea, Marinelich insistió en que están en una “nebulosa” con el expediente, a tal punto que no pudieron solicitarlo para la acción civil –paralela a la causa penal- “ni siquiera sabemos qué medidas se realizaron”.

El choque que involucró al ex ministro del Agro y que no había tenido repercusión mediática.

Asimismo, Marinelich reveló que Oriozabala dio una dirección falsa a la policía, por lo que tampoco lo notificaron de la causa civil por el homicidio en siniestro vial. El ex Ministro “tendrá que aclarar cuál es el domicilio real. Para mí, mintió a la policía al momento del accidente. Cuando presentamos la demanda civil nombramos ese domicilio. Pero cuando el oficial de justicia va a notificarlo, el portero del edificio les dice que hace 5 años no vive allí. También hay un retardo de justicia también por esta situación”, puntualizó.