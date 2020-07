Abogado denunció que lo detuvieron junto a su pequeño hijo por llevar un barbijo “no reglamentario”

OBERÁ. En diálogo con Misiones Cuatro Bondar explicó que en la tarde del último sábado estaba en la céntrica Plazoleta Güemes de Oberá con su hijo cuando se acercó un policía y los detuvo (a los dos).

“Me dijo que los barbijos que teníamos puestos, tanto mi hijo como yo, no eran los que establece el reglamento (?)”, relató Bondar.

“Dijo que el tipo de barbijos que hay que usar son como el que tenía puesto él, que son los usados por las fuerzas de seguridad. Me dijo que quedábamos detenidos y nos llevó hacia la sede de la Seccional Primera, que está enfrente, con la mano puesta sobre su arma. Cuando llegamos a la comisaría sus compañeros, en un principio, intentaron defender el accionar, pero cuando se dieron cuenta de que soy un abogado y conocido en la ciudad intentaron que todo quede ahí y que nos vayamos, me decían que no había pasado nada. Pero yo no quiero que quede ahí. Ahora, por culpa de este psicópata (sic), un cadete de tercer año de nombre Enrique S., mi hijo ya tiene su primera ‘entrada’ en la policía, a los cinco años de edad”, remarcando lo traumático que resultó para una criatura “ser detenido”.

Bondar, quién accedió a que se fotografíen los modelos de tapabocas que estaban usando él y su hijo al momento de ser detenidos, radicó una denuncia en fiscalía al policía en cuestión, por “abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Hace unos días el parlamento provincial convirtió en ley un proyecto para multar a quiénes no usen barbijos o tapabocas en todo el ámbito de la provincia, multas a las que el gobernador Herrera Ahuad acaba de cuantificar con valores que van de 25 a 73 Unidades Fijas para personas físicas y de 715 a 2.858 para empresas y comercios. Ante lo sucedido en Oberá con Bondar y su hijo menor de edad, cabe preguntarse, ¿esta ley insta a la responsabilidad ciudadana para protegernos entre todos, o busca el aprovechamiento del pánico social al contagio de coronavirus para recaudar y engordar algo las cada vez más flacas arcas de los estados comunales?

Walter Anestiades para www.misionescuatro.com