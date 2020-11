Aclaran que no hay riesgo de “mangas” de langostas en Misiones

POSADAS. “No son langostas, sino tucuras”, comentó el director del INYM por el sector productivo, Jonas Petterson, en su análisis sobre la plaga de ortópteros que está afectando a algunas plantaciones de yerba mate y té en la zona de Campo Viera y otras regiones de la provincia.

Según el funcionario, desde el Senasa informaron al INYM que no hay riesgos de que se desarrolle una manga (enjambre) de langostas. Y por otra parte, la yerba mate no es una planta que esté dentro de las apetencias de estos insectos. Por tal motivo, Petterson pidió prudencia a los productores, ante la posibilidad de utilizar cualquier veneno contra esta plaga.

“Pedimos que antes de aplicar cualquier veneno, tengamos un poquito más de paciencia. Y que los técnicos analicen bien el tema, porque es peligroso. No se sabe con qué se debe combatirlas. Hay que ser precavido no ocasionar un daño mayor”, dijo Petterson, que este martes por la tarde, junto a otros funcionarios del INYM, volverán a reunirse con técnicos del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)

De acuerdo con información del Senasa, según Petterson “por lo que se ve, la yerba no es lo que le gusta a este bichito. Pero si se apoya sobre las plantas de yerba, por eso, algo comen y afectan. Nuestra recomendación es que nos informemos. (Las tucuras vistas en Misiones) no se reproducen muy masivamente. Y no hay peligro de haya una invasión generalizada. No se trasladan en forma de mangas”, comentó Petterson a MisionesCuatro.

“Pido paciencia a los productores, aunque sé que es difícil. Pero antes de aplicar cualquier agroquímico y que vean lo que van a hacer”, sostuvo.