Acoso escolar en Eldorado: sancionarán a los docentes

ELDORADO. Continúan las repercusiones respecto al escandaloso caso de violencia escolar ocurrido en la Escuela 689 “Pionero Roberto Lowe”, del que fue víctima un niño de 12 años, que fue atacado y golpeado por sus propios compañeros.

Sobre el tema, el Noticiero de MisionesCuatro habló con Cintia Castillo, madre de la víctima, quien comentó que Benjamín se recupera, está siendo tratado con psicólogos y psicopedagogos y volvió a clases en el turno tarde. “Esta mejor, no hablamos del tema porque él no quiere. No se quiere acordar”, dijo sobre los hechos que fueron grabados y viralizados.

Sobre el regreso a clases del niño, su madre comentó que luego del regreso a clases, “vino entusiasmado y contento. Nada que ver a lo de antes. Era obvio que algo estaba pasando”. “Me dijo que está inmensamente feliz en el aula nuevo”, agregó.

Ahora, una vez viralizado el escándalo, las autoridades del Consejo General de Educación decidieron intervenir y confirmaron sanciones para la docente y la directora de la Escuela 689. Respecto a este hecho, Castillo opinó que “la maestra no está dando clases, hay una maestra nueva”.

En ese sentido, Castillo fue consultada sobre los niños que acosaron a su hijo y explicó que todos siguen tomando clases normalmente, entre ellos una abandera y escolta de la Bandera de Misiones.

Finalmente, la madre hizo referencia a la falta de interés de la docente y directora de la escuela en la evolución de la salud de Benjamín y aclaró que no recibió ningún llamado. Sobre la directora aclaró: “La crucé dos veces y no me saludo, tampoco se acercó a preguntar cómo está Benjamín”.