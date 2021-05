POSADAS. Marcelo Mascarino, el referente de los ahorristas autoconvocados de Misiones, un grupo que se conformó por las presuntas estafas en los círculos de ahorro para adquirir automóviles, aseguró este miércoles que sigue vigente y firme el amparo judicial contra los incrementos en las cuotas, pese a que las concesionarias –denunció- estarían llamando por teléfono a los ahorristas para decirles que la medida judicial había caído y por ello correspondería un incremento en los montos adeudados.

En diálogo con MisionesCuatro, Mascarino aclaró que la medida cautelar aceptada por el juez federal de Posadas, José Luis Casals, “está plenamente vigente. La única forma de que la cautelar se anule, es a través de su señoría, el juez Casals. Es el único que puede decir, ‘se terminó la cautelar’. No es así en la provincia de Misiones”, señaló Mascarino.

Según el referente de los ahorristas en Misiones, “las concesionarias llaman a la gente y les dicen que se cayó la cautelar y por eso se les quitó el beneficio que tenían. Me tocó en lo personal gestionar esto y me encontré que la cautelar caída es la de Córdoba. No tiene nada que ver con nosotros”, subrayó Mascarino. E insistió: “No pueden jugar con la gente de esa manera”.

Consultado al respecto, Mascarino consideró que el sector de los damnificados por los círculos de ahorro “está muy comprometido. Vemos que la estafa es cada vez más grande. Lo dijo el diputado (José Luis) Ramón de Mendoza. El Estado se hizo el tonto hasta ahora”, soltó Mascarino, quien no obstante comentó que a través de ese reclamo del legislador nacional, el Ministerio del Interior “generó una serie de circunstancias favorables a los ahorristas”.

“Tiene que haber un contralor sobre las concesionarias”, insistió Mascarino.

Según el vocero de los ahorristas misioneros, “el resto del país te hace ver que, en Misiones, somos ovejitas. Somos muy mansos”, se quejó Mascarino, quien opinó que el gobierno provincial “ha estado del lado del consumidor, lo que no ocurre en otras provincias”.

Para Mascarino, los aumentos siderales en las cuotas y en el capital adeudado en los círculos de ahorro para la compra de vehículos, es un problema que “lo genera la Nación por la falta de control sobre las automotrices”. “Y no estamos hablando de este gobierno, sino de anteriores, donde el control sobre las automotrices, no se ejerce”, subrayó.

Por otra parte, Mascarino ratificó que junto a otros ahorristas, crearon la ACAM (Asociación Civil de Autoconvocados de Misiones), una entidad “de defensa al consumidor, que no es exclusiva del plan de ahorro de un auto, o de una casa, o de lo que fuera. Es para defender al consumidor de Misiones. Cuando esté funcionando a pleno ACAM, vamos a poder decir que tendremos trascendencia nacional e internacional. Hemos hecho el camino para que así sea”, manifestó.