Acusan a un juez de estar en connivencia con un negocio inmobiliario del primo del alcalde Ripoll que dejará a 8 familias en la calle

GARUPA. Un violento desalojo se estaría concretando por estas horas en el barrio Punta Alta de Garupá, ordenado por el cuestionado juez de instrucción nro. 1 Marcelo Cardozo, en beneficio de una inmobiliaria que pertenecería a Julio González, “el primo hermano del intendente” Luis Ripoll. “Hay una mafia y una línea política”, denunció José Alegre Da Silva, uno de los posibles damnificados que desde hace años mantiene una disputa legal con la empresa de González y que asegura que logró fallos favorables en el litigio.

De acuerdo con Da Silva, la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y el Municipio de Garupá no se hicieron presentes en el operativo policial para el desalojo ordenado por el juez Cardozo.

En diálogo con MisionesCuatro, Alegre Da Silva insistió en que vive en el Lote 5 de Punta Alta, donde “ocho familias, hace 30 años que viven acá. En 2013, la inmobiliaria Garupá Propiedades apareció con un título. Y me hizo una orden de desalojo a mí. Yo hice una denuncia de usurpación y tramitamos en el juzgado 6. Con policías me atropelló Garupá Inmobiliaria en esa época”, contó Alegre Da Silva.

De acuerdo con el residente del lote 5, ubicado entre las calles Cerro Corá y Oberá, la justicia falló en varias oportunidades a su favor, en el litigio que mantiene con la inmobiliaria que estaría ligada al intendente Ripoll. “En 2017, el juez (de instrucción) Ricardo Balor me da el sobreseimiento. Yo nunca usurpé. Después me restituyen el inmueble. Pero en 2020, ellos (la inmobiliaria) me denunciaron nuevamente. Ahí el juez de instrucción (Juan Manuel) Monte sacó una cautelar, donde no se puede limpiar ni ocupación ni nada. Tengo la prescripción del año 2013 en el juzgado civil 1”, detalló Alegre Da Silva.

Sin embargo, la inmobiliaria volvió a la carga por los lotes, esta vez, con el aval del juez Cardozo, uno de los de peor imagen de Posadas. “Ellos ponen en duda, su Señoría, de que yo tenía la posesión del lote 5. Entonces lo que hizo su señoría fue ordenar un perito. Y con ese plano de un perito, ellos (la inmobiliaria) vende a un tal Sánchez en Enero. Y ahí arman un complot con Marcelo Cardozo, quien sin notificación, libra la orden de desalojo”, reveló Alegre Da Silva.

En este sentido, el damnificado aclaró que no es posible que el juez Cardozo no esté al tanto de los fallos en contra del reclamo de la inmobiliaria vinculada a Ripoll. “Presenté papeles civiles y penales en el juzgado. O sea, fue totalmente es un abuso y un robo, lo que está haciendo (el juez) Marcelo Cardozo”, fustigó Alegre Da Silva.

juez de instrucción 1 de Posadas, Marcelo Cardozo

Violento desalojo orquestado por el juez Cardozo y la inmobiliaria ligada a Ripoll

“Ahora están desalojando a la gente sin importar a quién. Hay máquinas y vienen a tumbar todo. Sergio Fabián Sánchez compró en Enero a la inmobiliaria Garupá Propiedades. Pero con un plano del perito que ordenó el juzgado civil. Y arman un expediente arreglado con Cardozo. Porque él sabía. Había denuncias presentadas en ese juzgado (de instrucción 1)”, sostuvo Alegre Da Silva, apuntando a una connivencia entre la inmobiliaria y el juez.

Según el damnificado, “toda la policía de Misiones está acá. Son violentos. Recién atropellaron a las chicas. Y hay niños acá”, cuestionó el hombre, aclarando que las familias desalojadas, no tienen a dónde ir. “Si hace 30 años que viven ahí. No tienen a dónde ir. Hay una señora de 80 años que vive sola y la están sacando a la calle”, planteó.

Intendente de Garupá, Luis Ripoll

En cuanto a los motivos por los que el municipio que conduce el intendente renovador Luis Ripoll no se presentó en el lugar, Alegre Da Silva no dudó en poner de relieve, el supuesto vínculo familiar del alcalde y el dueño de la inmobiliaria. “El intendente es primo hermano de Julio González, que es de la inmobiliaria. Entonces hay una mafia y una línea política. Por eso es ese abuso que están haciendo ahora”, sentenció. Alegre Da Silva brindó el teléfono 3764-928439 para cualquier persona que quiera contactarlo, interiorizarse del conflicto y asistirlo, llegado el caso.