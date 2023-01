Adicciones: “hay un consumo que estaba escondido o no visibilizado”, dijo José Domingo Fabio

POSADAS Y OBERÁ. El Dr. José Domingo Fabio, coordinador de la Pastoral Diocesana de Adicciones, dependiente de la Diócesis de Oberá, habló con el programa Primera Mañana que se emite por MisionesCuatro sobre la atención, prevención y demás tareas que llevan adelante desde esa entidad.

En primer lugar, dijo que la situación que atraviesa la ciudad de Oberá con respecto a las adicciones señaló: “es la misma de toda la provincia, hay un consumo que estaba escondido o no visibilizado hace un tiempo”, expresó Fabio.

Y agregó: “nosotros, hace cinco o seis años estamos trabajando en la Pastoral y empezamos con un sistema de prevención de atención una vez por semana, después dos veces por semana y ahora tenemos de lunes a viernes cinco veces por semana tenemos dos psiquiatras, cinco psicólogos, un psicopedagogo, dos trabajadores sociales y un acompañante terapéutico. Este es un equipo técnico, lo nuestro es un voluntariado que surge desde la iglesia católica, pero tenemos de otras religiones que se incorporaron a nuestra pastoral, también tenemos un miembro de narcóticos anónimos que pertenece a la pastoral y también coordina el grupo de autoayuda en Oberá”, comentó.

Con respecto a los índices que maneja la Pastoral Diocesana de Adicciones explicó: “empezamos a trabajar hace cinco años con estadísticas porque no había estadísticas que reflejaran la realidad. Hoy nos marca que, en estos cinco años, hemos atendido a 935 personas, sufrientes o que consumen, el menor es de 5 años y el mayor de 70 años, esa es nuestra estadística oficial de nuestra Pastoral, no significa que sean todos porque seguramente quedan muchos más que no concurren”, afirmó Fabio.

Asimismo, dijo que son los técnicos lo encargados de abrir la historia clínica. “Nosotros le damos la confidencialidad a quienes asisten a nuestra pastoral, además de la gratuidad, le damos la confidencialidad”, precisó.