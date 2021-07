Advierten que “consumimos 5 gramos de plástico por semana” al inhalar micro partículas

POSADAS. La ambientalista Tatiana Ruiz se refirió este lunes a la inminente entrada en vigencia de la ley provincial que prohíbe el uso de bolsas plásticas no biodegradables en Misiones y advirtió que los plásticos que no se reciclan y se acumulan en la calle, terminan desintegrándose lentamente en “micro-plásticos”, que son partículas tan pequeñas que los seres humanos y animales terminan inhalando. De acuerdo con un estudio de 2018, cada persona consume involuntariamente el equivalente a 5 gramos de plástico por semana. Y recién ahora se está empezando a estudiar los efectos nocivos para la salud de este “consumo” de materiales no biodegradables.