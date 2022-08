Advierten que en Misiones hay malnutrición de niños y adolescentes

POSADAS. En Argentina, un millón de chicos se saltean una comida al día. En relación a este tema y en el día de la nutricionista, el Noticiero Central de MisionesCuatro habló con Mónica Marín sobre el impacto de la crisis económica en la alimentación.

Consultada sobre la importancia de la alimentación y si el saltarse una comida afecta al desarrollo de niños y adolescentes, Marín explicó que todo depende de la edad, advirtiendo que niños y adolescentes son los sectores que más se perjudican porque están en desarrollo y crecimiento.

En tanto, agregó que el grupo que va de 6 meses a 3 años, es crítico que dejen de consumir algunas de las comidas o directamente no consumir ciertos alimentos, porque están en una etapa donde el crecimiento es la etapa más acelerada y el déficit que tengan en la alimentación va a afectar a todo el desarrollo y a la capacidad cognitiva que no se recupera. “El déficit de algún nutriente no se recupera”, advirtió.

Nuevamente sobre la situación alimentaria de los adolescentes, Marín comentó que los adolescentes tienen una tasa de crecimiento muy rápido, hay nutrientes esenciales que deben de ser consumidos a diario y que afectan al desarrollo cognitivo.

En relación a la situación de crisis alimentaria, la especialista manifestó que “viene desde antes del 2020 cuando las estadísticas mostraron que había disminución de ciertos alimentos ricos en nutrientes y la situación está empeorando”.

En ese sentido explicó que “es importante la calidad. Que nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, grasas esenciales, hidratos de carbono de los alimentos”.

Finalmente, la nutricionista reveló que, en nuestra provincia, en la última encuesta de nutrición y salud realizada en el año 2019, los resultados arrojaron que existe malnutrición en niños y adolescentes misioneros. “Hay menos casos de bajo peso, pero hay chicos con sobrepeso y malnutridos”, dijo asegurando que “es porque comen alimentos que llenan y satisfacen, más económicos, pero con pocos nutrientes”.