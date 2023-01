Advierten que la gente sigue metiéndose en lugares no habilitados para nadar y en 2022 hubo “19 ahogados en toda la temporada”

POSADAS. “Estos últimos años, por la pandemia, mucha gente se abocó a piletas y balnearios”, aseveró el Director de Seguridad Acuática, Franco Bacigalupi, quien ponderó las mejorías en la prevención de ahogamientos, aunque admitió que “personas siguen ingresando a lugares no habilitados”. A fin de año, hubo cuatro personas ahogadas –tres de ellas, eran niños-, pero los números de fallecidos por esta causa están bajando, según afirmó el funcionario al Móvil de MisionesCuatro este viernes.

“Los guardavidas mejoraron mucho, que se habían quedado (en lo físico) durante la pandemia”, detalló Bacigalupi, añadiendo que actualmente, aprobaron la reválida física, 127 guardavidas en Posadas, 16 en Oberá y 12 en Eldorado.

En tanto, el ingreso a zonas no habilitadas para el uso recreativo del río y de arroyos, sigue sucediendo en la provincia. “Algunas personas siguen ingresando a lugares no habilitados y es algo cultural: la gente cree que porque hay agua se pueden meter. Pero no es una cuestión de prohibir sino de seguridad para la persona que se mete y para un tercero que la quiera rescatar”, puntualizó Bacigalupi.

“No porque haya una costa, está apto el río para adentro”, insistió el funcionario.

En este punto, Bacigalupi destacó que “cuando se diseña una playa se hace una batimetría, un mapeo interno del agua hacia adentro, para saber si hay troncos, estructuras viejas, pozos o piedras. Las personas tienen que entender que la costa es muy irregular”, enfatizó el director.

“Hay lugares en la Costanera (de Posadas) que no son aptos. Por ejemplo: frente al Anfiteatro de la Costanera, tenemos 15 metros de profundidad. Por eso están estas playas diseñadas, con una superficie limpia y que decae de a poco, la profundidad”, precisó Bacigalupi al respecto.

Descenso en la cantidad de fallecidos por ahogamiento

En cuanto a los fallecimientos a causa de la asfixia por inmersión, Bacigalupi detalló: “A fines del 2022 hubo cuatro ahogados en el interior, tres niños y un adulto. Si bien nunca va a ser cero, se redujo mucho. El año pasado llegamos a tener 19 ahogados en toda la temporada (veraniega)”, precisó el funcionario sobre el periodo que se inicia en Octubre y culmina en Marzo.

“La gente empieza a entender que tienen que ir a un lugar que tenga seguridad y guardavida. Lo mismo la pileta”, opinó Bacigalupi, al tiempo que recordó que cualquier persona que acuda a una pileta puede exigir la reválida del guardavida y la habilitación de la pileta.

El problema de los ataques de palometas

Por último, Bacigalupi habló de los ataques de palometas, que seguirán ocurriendo en este verano en Misiones. “Vamos a tener que vivir con el ataque”, dijo el funcionario, apuntando al ecosistema que lo posibilita. “Va a ser incontrolable. Estas algas que están creciendo, que se producen por la temperatura y la baja profundidad, es el lugar donde están (las palometas) Según nos explicaban los especialistas, cuando (las palometas) se alteran por la temperatura del agua o el ruido, lo toman como un depredador que va a atacar. (Entonces atacan) pero es una cuestión defensiva”, argumentó.