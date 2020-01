Advierten que los turistas son perseguidos por el municipio de Iguazú

PUERTO IGUAZÚ. En el contexto de una convulsionada semana en la ciudad de las Cataratas, la cronista local Norma Devechi confirmó a MisionesCuatro que la comuna conducida por el cuestionado intendente Claudio Filippa, cobra una tasa equivalente al costo de un litro de nafta, a todos los turistas que decidan pasar la noche en la ciudad. El canon es diario, por lo que, por cada noche pasada en Iguazú, los turistas son obligados a pagar la tasa ecoturística mencionada.

“Si el turista (no radicado en Misiones) se queda a dormir en Iguazú está obligado a abonar un litro de combustible por noche (alrededor de 60 pesos). (Personas) que viven en Ciudad del Este y sólo vienen a pasar el día en Iguazú, están obligados a abonar y si no pagan son perseguidos”, reveló la cronista, célebre por haber sido amenazada públicamente por Filippa, a través de un grosero audio en el que pedía a sus empleados que la violen para que no publique notas molestas para el intendente misógino.

“Lo que dice la ordenanza es por noche de pernocte, pero esta gente está de paso y no deberían abonar. Inspectores de tránsito persiguen a turistas hasta la Aduana Argentina y no los dejan pasar si no pagan. Hay una denuncia de un turista de Curitiba y además, cobran con la cotización que ellos quieren”, denunció Devechi, sobre el cobro de 90 pesos por noche por la tasa ecoturística.

Sin embargo, los turistas estafados no se acercan a la dirección de turismo provincial a realizar las denuncias correspondientes, porque si así lo hicieran “estas situaciones ya se hubiesen erradicado”, contó la periodista.

Por otra parte, Devechi insistió en que estas prácticas llevan a los turistas a no querer volver a la ciudad, por la “publicidad negativa” tras sufrir persecusiones y atropellos a partir de la Tasa Ecoturística.

Una recaudación millonaria que se mantiene en secreto

Consultada por MisionesCuatro, la periodista resaltó que el municipio bajo la gestión de Filippa, se niega a dinfundir el balance mensual de las finanzas, por lo que no se puede obtener datos fidedignos sobre la recaudación que surge a partir de la Tasa Ecoturística. Pero “si entraron 1 millón 600 mil personas, se debería hacer un cálculo estimativo en base a esas cifras y es mucho. Suponiendo que todos los turistas que llegaron, pagaron una tasa de 50 pesos (el valor vigente del año pasado), son 80 millones de pesos. Es mucho dinero”, insistió Devechi.

Se supone que el dinero que ingresa tiene que ser invertido en sustentabilidad, en mejoramiento de la ecología, pero hasta el momento “sólo se supo que se invirtió en la compra de contenedores de residuos”, reveló la periodista, al tiempo que añadió que los contenedores, súbitamente desaparecieron de los barrios y muchos aparecen quemados.