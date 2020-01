Afirman que en Iguazú, el “misionerismo” es estar sin agua, luz, cloacas y telefonía

PUERTO IGUAZÚ. “Pedimos energía, agua y servicios básicos para poder vivir”, disparó Oscar, uno de los vecinos afectados por los cortes de energía por el pésimo servicio de la empresa EMSA, que dejó sin electricidad a 6 barrios de la ciudad de las Cataratas, desde las 17 hs. del 19 de Enero hasta las 3.45 hs. del día siguiente.

El vecino desmintió de plano al presidente de la empresa, Guillermo Aicheler, sobre el cambio de un cable conductor, y remarcó que la falta de servicios básicos atenta contra todo emprendimiento turístico en el principal destino de la provincia.

En diálogo con MisionesCuatro, el frentista explicó que en Iguazú, históricamente hubo fuertes reclamos por la falta de electricidad y otros servicios elementales, como los que desembocaron en protestas en 2017, 2018 y 2019. “El 27 de diciembre estuvimos 19 horas sin luz y el 28, estuvimos 6 horas sin energía eléctrica. Ahora tuvimos problemas por un cable (de transmisión) que supuestamente se cambió, pero es mentira, sólo se emparchó”, sostuvo Oscar, en comunicación telefónica con este medio.

El altercado con un funcionario de EMSA

Respecto de los días previos a la protesta que se desarrolló ayer por la tarde, en el kilómetro 5, cuando decenas de vecinos cortaron la ruta y se produjo un altercado con un funcionario de EMSA, Oscar contó: “El 19 de Enero se cortó a las 17 y retorno a las 3.45 de la mañana siguiente. Siete mil ciudadanos de 5 – 6 barrios, estuvieron (casi 11 horas) sin luz”, precisó.

Esto sucede, de acuerdo con Oscar, porque “no invierten, la gente de la capital tiene que entender que EMSA no invierte en la solución de los problemas de raíz, el cambio de cables, postes e iluminación. Tengo dos focos de alumbrado público que tuve que comprar yo, porque si no, no tenemos”, dijo el vecino, y agregó sobre las reparaciones de la cuadrilla de EMSA de ayer: “No tenían pinzas y sólo contaban con una linterna, no tienen elementos, es desastroso (el trabajo) de EMSA”.

“Cuando vino la luz, a las 7.30 nos estaban dejando las facturas (de Febrero)”, se quejó.

Pretto, Aicheler, Amable y Marcelo Sánchez, en reunión del directorio de EMSA

Fuertes críticas al misionerismo y al ex intendente Marcelo Sánchez

Para Oscar, “el misionerismo es estar sin agua, luz, cloaca, sin telefonía, con calles de tierra y padeciendo con mugre. El misionerismo es la falta total de infraestructura”, denunció el usuario, al tiempo que apuntó contra el ex intendente renovador de Iguazú, Marcelo Sánchez –el cuñado del ex gobernador Maurice Closs– al denunciar que en ningún momento “salió a dar explicaciones a los vecinos”, pese a ser, desde 2015 a la fecha, uno de los integrantes del Directorios de EMSA.

En cuanto al altercado que se produjo con el funcionario mencionado en la protesta de ayer, Oscar relató: “hicimos una manifestación a las 13 y aparece un funcionario de EMSA con un Etios de patente nuevita. Quería ir a dormir la siesta y nosotros estábamos sin dormir. ¿Tanto miedo tienen de decir lo que ellos mismos padecen?”, bramó.

Sobre el final de la entrevista, Oscar llamó la atención sobre el daño que se provoca al turismo, al no garantizar servicios mínimos, con el agravante siguiente: el municipio que comanda el llamado alcalde misógino, Claudio Filippa, cobra una Tasa Ecoturística por los servicios que supuestamente, están garantizados a los que visitan y pernoctan en la ciudad de las Cataratas, una de las principales fuentes de ingresos del Grupo Closs, dueños de IASA (Iguazú Argentina SA, la Unión Transitoria de Empresas que explota comercialmente el Parque Nacional Iguazú) y del hotel Amerian Portal Iguazú.