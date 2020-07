Afirman que Iguazú vive una situación que se agrava “cada vez más”

POSADAS Y PUERTO IGUAZÚ. Trabajadores del turismo se autoconvocaron en todo el país para manifestarse a favor de la Ley de Emergencia Económica para el sector, una de ellas fue Puerto Iguazú. En ese marco, Carlos Pérez dio detalles de la convocatoria: “ha sido a nivel nacional de parte del Movimiento de Guías, un foro nacional de guías y, a su vez, estamos acompañados de otros empresarios, agentes de viajes. Hace tiempo venimos pidiendo por una ley de emergencia turística, la idea era explicar las implicancias”, contó el guía de turismo.

Asimismo, explicó como es la situación de la ciudad de las cataratas: “Iguazú vive del turismo casi en su totalidad, está viviendo una situación angustiante”.

En ese sentido, agregó: “en Iguazú empezó antes que se dictaminara este aislamiento, porque a fines de febrero, cuando empezaron los rumores de esta pandemia a nivel mundial, las reservas empezaron a caer”, reveló Pérez.

Con respecto a la situación de los guías y la marcha de ayer comentó: “La mayoría de los guías somos monotributistas, no tenemos ingresos extra y, al no facturar, estamos en una situación desesperante, pero también el resto de la población que vive de esto. Por eso, nos acompañaron taxistas, empleados de hoteles, también los empresarios que se sumaron. Al principio fue un poco tímida la cosa, después se dieron cuenta que no es en contra de nadie, porque algunos asociaron con la marcha del odio, la grieta y una serie de cosas y nosotros no tenemos nada que ver”, manifestó el trabajador.

Y añadió: “en ningún momento pensamos en cortar calles ni obstruir el paso de nadie, la gente se iba sumando en el camino, iniciamos una caravana en la rotonda del acceso a la ciudad y recorrimos unas 25 cuadras. Hubo mucha desinformación, hay gente que pensaba que íbamos a pedir la reapertura total del parque, los aeropuertos, las fronteras, nada de eso porque sabemos que la situación es crítica”, expresó Pérez.

Explicó que uno de los principales reclamos es la alícuota cero para ingresos brutos: “en el caso de los guías, pedimos alícuotas cero de ingresos brutos, seguimos generando deudas a nivel fiscal, pagamos 5 por ciento de alícuotas de ingresos brutos, cuando Ushuaia, por ejemplo, paga uno y medio. Pedimos alícuota cero para la actividad turística en general, se está pidiendo exenciones impositivas y que se suavicen el costo de los servicios”, declaró.

En el último tramo de la entrevista, Carlos Pérez manifestó su deseo de que otros destinos de Misiones puedan reabrirse, así como ocurrió con el Parque Nacional Iguazú: “por suerte no hay circulación comunitaria y eso ha permitido que el parque se pueda reabrir, por lo menos para los iguazuences”, manifestó.

“Estamos viviendo una situación se está agravando cada vez más, la reapertura del parque fue un pequeño alivio para que la gente pueda recrearse un poco. Por ahí, si no tenemos circulación comunitaria, sería bueno que se abra para la provincia, para que los comprovincianos puedan venir y, de este modo, dinamizar un poco la economía de la localidad”, declaró el guía de turismo.