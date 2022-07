Afirman que los bautismos en el Ejército están prohibidos

Imagen ilustrativa.

El viernes, el cabo Michel Nathanael Verón (26), sufrió lesiones gravísimas en su columna vertebral, durante un ritual de “bautismo” del Ejército en el Regimiento Monte 30 de Apóstoles.

Fue operado el sábado y evoluciona favorablemente, de acuerdo con el testimonio de su familia a este medio.

Además, por el hecho, relevaron a la cúpula del Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles.

En ese contexto, para conocer más detalles de lo sucedido, el móvil de Misiones Cuatro dialogó con el Coronel Sergio Jurczyszyn, Comandante de la Brigada Monte 12 del Ejército, quien al respecto declaró: “este hecho es absolutamente lamentable, estaba prohibido., y más después de los sucesos de Paso de los Libres estaba claro que no se podía hacer ninguna de estas actividades”, precisó.

En esa línea agregó: “esto se llama desobediencia, a la sociedad le cuesta entender que un soldado sea desobediente, que no siga las ordenes. Ahora, esto trae una serie de implicancias que han sido medidas rápidas y drásticas tomadas por el Ejército, que, en este caso, tuvo el relevo de la Jefatura de Unidad, una cantidad de sanciones que impuse ayer a personas que tienen distintas responsabilidades. Después suspendí de servicios a 15 presuntos iniciales implicados, porque esta lista va a ir variando”, explicó el Coronel.

“Hasta el momento, tenemos a espalda de la Jefatura de Unidad y sabiendo que estaban prohibidas estas actividades, se organizó una reunión y, durante esos hechos, se produjeron los golpes que lo afectan al cabo Verón, con fractura de la columna cervical”, añadió.

Respecto al acompañamiento que se le dio a la familia declaró: “desde el primer momento, cuando nos encontramos en la escalinata del Boratti, en principio estaba abocado en lo que era la evacuación aérea, que es el primer modo que tenemos de poder atenderlo y, segundo, en la provincia, hasta ese momento no había tomado contacto con la familia. Estábamos viendo como lográbamos verlo en una situación ventajosa, hasta que los médicos me dicen ‘decida, si lo mueve, hay un 85 por ciento de probabilidad de que pierda la vida, si no lo mueve hay 90% de que pierda la vida si no lo operamos’. A las 4 de la tarde del sábado lo operaron”, explicó Sergio Jurczyszyn.

Asimismo agregó: “acompañé a la familia y como soldado sentía vergüenza, se lo dije. Los acompañé hasta que terminó la operación y le relaté cuales son las medidas que se tomaron”.

En relación a lo sucedido en Apóstoles señaló: “no hubo intento de ocultamiento, pero está en materia de investigación. Esto sucede entre las 16 y 16:30, hay un momento que al cabo lo llevan a una cuadra donde las autoridades que le corresponden al Cuartel el tema de la atención médica. Nadie le relata a la mayor médico que le estaba atendiendo que tenía un golpe en la cabeza y que no hay síntoma de sospechar de eso, razón por la cual lo inmoviliza y lo atiende una persona en estado de ebriedad. Ahí es donde deciden llevarlo al hospital de Apóstoles y le dicen que tiene una lesión más grave”, explicó el Coronel.

“Le traen a Posadas a las 10 de la noche y es cuando me dan la novedad que estaban trayendo a un suboficial en estado de ebriedad, que no tenía reacción en sus miembros inferiores. A las 1 de la madrugada sale el diagnostico había tenido una lesión cervical”, comentó.

Y a modo de conclusión señaló: “esto hubiese sido mucho más rápido y mejor si los responsables del hecho hubiesen dicho claramente que había un golpe en la cabeza”.