Las principales actividades productivas están muy afectadas por la falta de gasoil

La falta de provisión de gasoil afecta gravemente a las actividades agrícolas-ganaderas del país y la región, según declaraciones a este medio de Pablo “Chango” Cáceres, ex Presidente de la Sociedad Rural de Misiones.

“Es una cuestión fuera de lugar hacia la actividad productiva del país, todas las actividades agroganaderas están afectadas por la falta de gasoil”, manifestó Cáceres a Misiones Cuatro.

Y agregó: “sigo sosteniendo y afirmo que la falta de gestión del presidente y gobernadores hace que esto afecte a la actividad productiva, no se apoya. Esto no puede seguir así, no se están fijando en la producción de la yerba, del ganado y todo lo que afecta a la actividad del agro”, expresó.

Asimismo, el productor señaló que el sector ganadero se va a ver afectado “porque no se va a poder transportar desde los campos a los frigoríficos, o de campo a campo”, precisó.

Y a modo de conclusión señaló: “venimos de la sequía, incendio y ahora la falta de gasoil. Esto es una falta de gestión que perjudica la actividad productiva del país y la región”.