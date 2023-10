“Misiones es la primera provincia agropecuaria en prohibir el glifosato en Argentina”

El proceso legal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tema crucial en este asunto. Vázquez explicó que el proceso dentro de la Corte es largo y que lo primero que se debe determinar es si la Corte tiene competencia y si la acción presentada es procedente. El Procurador General se debe pronunciar sobre estos aspectos, lo que generalmente lleva entre tres y cuatro meses. Luego, la provincia tiene la oportunidad de responder a la acción antes de que la Corte tome una decisión final.

Misiones se ha convertido en la primera provincia agropecuaria en Argentina en prohibir el glifosato, lo que ha generado una controversia legal en el país. Vázquez argumentó que esta prohibición podría ir en contra de la constitución nacional, ya que existen leyes y acuerdos a nivel nacional e internacional que respaldan la actividad relacionada con la sanidad animal y vegetal y la producción fitosanitaria. Además, señaló que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tiene la facultad de homologar y aprobar productos relacionados con la producción agrícola, incluyendo el glifosato.

El delegado de la CRA enfatizó que el glifosato ha demostrado tener baja toxicidad y que no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que cause cáncer o alteraciones genéticas. Sin embargo, señaló que la decisión de prohibirlo parece carecer de un argumento sólido y que la provincia no ha brindado razones específicas para esta medida.

Vázquez también mencionó que, durante la discusión de la ley, solicitaron ser escuchados, pero solo se permitió que un técnico fuera escuchado, lo que generó preocupaciones sobre la falta de consulta a expertos en el campo. Además, argumentó que la legislación provincial no debería superponerse a las leyes nacionales en este tema.