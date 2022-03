Yerba mate: Duro reclamo de productores al INYM por la fijación del costo

Productores yerbateros cuestionan la “avanzada” del gobierno nacional y el INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) hacia el sector.

En ese contexto, Misiones Cuatro dialogó con Daniel Caruza, quien posee yerbales en la localidad de San José y al respecto declaró: “como pequeño productor tuve mi secadero de yerba, conozco todo el mecanismo y lo que tiene que pasar el industrial con todos los problemas que hay. Es fácil decir ‘le pagan al productor tantos pesos y en góndola está tanto’, pero hay cosas que están de por medio”, manifestó Caruza.

Asimismo, cuestionó el accionar el Instituto Nacional de la Yerba Mate y el Ejecutivo. “Creo que el INYM no sabe cuánto rinde de yerba verde a yerba seca, la yerba seca hay que esperar un año”.

“El gobierno está cambiando las reglas del juego, aumenta los precios de los combustibles, de la luz, de los insumos. Nos aumentaron el precio de todo y no quieren que aumente el producto final”, expresó.

“¿Cómo puede ser? ¿Quién absorbe el costo que tengo de combustible para ir al yerbal y mantenerlo limpio? Y encima no se consigue combustible”, cuestionó el trabajador.

Además, señaló que el organismo no sirve para fijar el precio de la yerba mate: “para mí el INYM debería desaparecer, si no sirve ni para fijar un costo, pelear y plantearse ante la nación. No puede ser que tengamos un instituto que no sabemos qué presupuesto tiene, cuantos funcionarios y vehículos mueve. No tenemos ni idea lo que están recaudando y que hacen con la plata de cada paquete de yerba y estampillado”, manifestó Caruza.

Asimismo, dijo que en febrero se incendió su yerbal y que no recibió asistencia. Contó que la respuesta del Instituto fue: “usted entregó más de 60 mil kilos el año pasado, el que entrega más de 60 mil no tiene derecho a pedir ayuda del INYM”.

“Los únicos que fueron solidarios conmigo fueron las empresas yerbateras que se pusieron a disposición. No soy un gran productor y con 60 mil kilos no se subsiste”, comentó.

También dijo que las peleas con las empresas yerbateras no llevan a ningún lado. “Ponerse a pelear con las empresas yerbateras ya lo vivimos, son las que mejor están pagando, hay que averiguar. Tiene que existir el industrial yerbatero, el tarefero, todos tienen que vivir dignamente”, precisó Caruza.

Y agregó: “pretenden que venda más barato cuando los insumos se fueron todos por las nubes ¿Quién absorbe los costos?, cuando sube el combustible incide en todo”.

“Que hagan algo para que no suba el combustible y que los municipios no suban sus impuestos, que la provincia mantenga sus impuestos y entonces vamos a estar todos tranquilos. Pasa que ellos quieren aumentar, pero no quiere que nosotros aumentemos”, señaló el productor.