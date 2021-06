Alem: el salario básico está en los $13 mil y Wolenberg mintió a los trabajadores, revelan

ALEM. El paro de trabajadores municipales de Alem, que fue rápidamente desactivado por la Ministra de Trabajo de la provincia, Silvana Giménez, dejó expuesta la dramática situación salarial que padecen los empleados en la comuna que conduce el cuestionado intendente renovador Waldemar “Valdy” Wolenberg.

En diálogo con MisionesCuatro, José, uno de los empleados que participó de las asambleas realizadas en la comuna, detalló: “Tenemos nuestro básico muy bajo. Pedimos (al Ejecutivo Municipal) que nos pase algunas cosas que tenemos en negro al básico”, dijo el trabajador.

Sin embargo, en una primera reunión, “el intendente (Wolenberg) nos dijo que la municipalidad más del 10% (para blanquear) no nos puede dar. Ese pago salió el 29 de Mayo, pero, en general, los trabajadores no estaban de acuerdo porque ese 10% no impactó en nada y fue remunerativo”, puntualizó.

En una segunda reunión, este miércoles, “se lo planteamos al intendente y esta vez estuvo Jorge ‘Coki’ Duarte (Secretario general de ATE) y Víctor Paredes (Secretario General de Oberá). Y Wolenberg dijo que era imposible que nos blanquee tantas cosas. Nos dijo que el 10% era a cuenta de lo que daría el gobernador en pocos meses”, confió José.

El engaño del intendente renovador

No obstante, en el marco de las negociaciones, según este empleado llegaron a un acuerdo en el que Wolenberg se comprometía a “Blanquearnos 6 mil pesos que cobramos en negro, en tres etapas (tres cuotas de 2 mil). Entonces se destrabó todo. Los muchachos esperaban eso”, indicó José.

“Pero cuando nos acercamos a firmar, este señor (Wolenberg) nos pone los 6 mil pesos en remunerativo”, detalló José, añadiendo que esto derivó en una nueva asamblea y un paro de 48 horas, de las cuales se cumplieron apenas 4 horas, por la conciliación obligatoria dictada por la ministra renovadora Silvana Giménez.

“Acatamos la conciliación obligatoria y el 16 tenemos que ir al ministerio de trabajo. Ayer se le hizo el paro y la conciliación obligatoria apareció en tiempo record”, comentó José, algo sarcástico con el accionar de la ministra.

Sueldos de miseria en el municipio de Valdy

Sin embargo, el conflicto sigue latente, más allá de que el ministerio de Giménez impidió el paro en la última semana de campaña. Así, el ejecutivo que encabeza Wolenberg, “está llenando nuestros recibos en sumas remunerativas que sufren descuentos, pero no van al básico. En la municipalidad de Alem, el salario básico no supera los 13 mil pesos”, denunció José.

Consultado al respecto, el trabajador precisó que los salarios “dependen de las horas extra, categoría y antigüedad”. Pero están en niveles muy bajos y “con 35 años de antigüedad (un trabajador municipal) a punto de jubilarse, no llega a 45 mil pesos si no hace horas extras”, agregó.

“Después del 16 vamos a ver los pasos a seguir”, añadió José sobre el conflicto que tiene en vilo a buena parte de los 260 empleados del municipio de Alem.

¿Ñoquis y jerárquicos con sueldos de 100 mil pesos?

Sobre el final, José reflexionó sobre el conflicto salarial y apuntó a los “ñoquis” heredados de anteriores gestiones en esta comuna cuyo intendente fue el ahora diputado nacional Diego Sartori. “No es mucho lo que pedimos”, insistió José, quien reveló que Wolenberg argumentaba que no podía acceder a blanqueos porque “6 o 7 personas que van a superar los 100 mil pesos”.

“Pero la culpa no es nuestra. La culpa no es de un trabajador que ingresó hace pocos años (al municipio), que quiere tener un sueldo digno y no preocuparse sobre cómo pagar el alquiler. O cómo mandar los chicos a la escuela. No tenemos la culpa de que haya cargos jerárquicos o ñoquis”, sentenció.