Alerta por sequía: “sembramos mucho y vamos a cosechar muy poco”, dijo productor

POSADAS Y MÁRTIRES. En algunas zonas de Misiones falta agua y, por tal motivo, los productores ven en peligro su siembra.

En ese contexto, Jorge Potschka declaró: “este año estamos muy complicados, el año pasado con el tema de la pandemia y la sequía, primero la sequía y las heladas”.

Y agregó: “este año la sequía, sembramos mucho y vamos a cosechar muy poco”

Consultado sobre las medidas que van a tomar para enfrentar la sequía respondió que “están a la ayuda de dios”.

En esa línea agregó: “A mí y a mis vecinos no se acercó nadie, nos está asistiendo con un tanque de agua de 750 litros por semana, tengo chacho, muchas gallinas, tuve que matar mi novillo que tenía para la tierra, lamentablemente, para no perder, porque tomaba 40 litros de agua por día y no voy a perder ciento y pico de pesos de carne por falta de agua”, reveló Potschka.

Falta de agua

Además, Potschka contó que la localidad de Mártires “está sin agua completamente, solo la EFA tiene bombeo propio, después, todos los bombeos perforados secaron todo”.

“Creo que viene un problema de la sequía”, añadió.

Por otra parte, relató la “burocracia” que tiene que atravesar para pedir la provisión de agua: “hay que hacerlo de manera anticipada cuatro o cinco días y pedir por favor, solo falta arrodillarse”.

“No sé para qué hay concejales que no gestionan las cosas para el municipio, que vengan a hacer el bombeo, perforado como corresponde, poner una luz. Está en el artículo 6 del convenio municipal que hicimos, nos tienen que asistir con la asistencia básica de un municipio, el municipio se hizo cargo de esto. Estamos en una tierra que nos autorizó la municipalidad, pagamos la mensura, la municipalidad nos tiene que asistir con agua y con luz, con lo básico. No se acerca nadie, estamos en el 2021”, lamentó el productor agropecuario.

Asimismo, agregó: “no tengo sueldo, no soy piquetero, no recibo ayuda de nadie, vivo de mi trabajo, pero es indignante ver como se mueren los animales, tenés que dar el agua medido”.

Contó que, debido a la sequía, tuvo que traer agua desde Jardín América, pagar un transporte “El tipo trabajador acá no sirve, es un loco”.

También comentó que hace dos años Mártires está sin agua y que, mediante un reclamo que hizo en Misiones Cuatro tuvo una respuesta de la municipalidad: “el año pasado se movió algo, me llamaron ustedes, me llamó el intendente y ahí nunca más, desaparecieron todos, vino un concejal, Márquez, me trajo un botellón de agua. No es el tema de un bidón, hay que hacer un perforado. El perforado hace rato tenía que hacer y nos llevan con mentiras, el gobierno a todos está dando perforados”.

Y añadió: “no venimos a pedir plata a nadie venimos a trabajar y levantar a Mártires con nuestra producción”.

“Queremos agua y luz, no pedimos plan ni plata. El municipio prometió agua y luz, no el intendente ni el Concejo Deliberante, está firmado por el municipio”, precisó.