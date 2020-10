Alertan sobre estafas telefónicas simulando llamadas de Procrear

Desde Anses Posadas, advirtieron través de un comunicado sobre denuncias sobre llamadas telefónicas fraudulentas que están realizando a supuestos beneficiarios.



De acuerdo a la denuncia de una vecina, la modalidad sería la siguiente: el estafador se presenta como representante de Anses y Procrear, y luego pide datos personales como nombre, DNI, además de indagar información sobre la tarjeta bancaria.



También informan que desde Procrear no realizan llamadas para pedir datos.



Ante un llamado que genere sospecha de engaño recomiendan



1- Cortar la comunicación



2- Llamar al 911 e informar lo sucedido



3- Conectarse con un familiar o vecino para alertar sobre la situación



4- No entregar dinero ni información personal o familiar a desconocidos



5- No realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico



6- No dar información sobre tarjetas de créditos ni sobre tus contraseñas por teléfono, por WhatsApp o por mensajes de texto.



7- No contestar llamados de números desconocidos.