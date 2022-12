Alvarenga admite que es difícil conseguir créditos con una tasa razonable, para la mediana empresa

POSADAS. “Estamos esperando un verano que se repita como el del año pasado”, expresó Gustavo Alvarenga, el titular de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines, en diálogo con TVA, por el canal MisionesCuatro, este viernes, aunque aclaró que al sector le resulta complejo acceder a créditos para invertir, por los montos que se manejan en el mercado y que excluyen de beneficios a las medianas empresas.

“En diciembre es un mes fuerte para gastronomía, pero el turismo merma un poco”, contó Alvarenga a este medio y al Móvil del canal MisionesCuatro. “Sin embargo, a partir de Navidad se nota el movimiento por la venida de brasileños”, acotó el empresario, que mencionó también el retorno de turistas uruguayos en Misiones. “Hay mucha expectativa por la temporada en toda la provincia”, insistió.

Hotel Amerian Portal de Iguazú

En cuanto al impacto de la inflación en la actividad, Alvarenga consideró que es importante y que conlleva a que los precios estén atrasados y, por otra parte, que no se pueda estimar los valores para eventos reservados con meses de anticipación.

Para mantener los precios, desde el sector “hacemos un gran esfuerzo. No escapamos a la suba de precios. Tenemos altos costos para nuestros emprendimientos”, mencionó el empresario, poniendo de relieve los costos de proveedores y servicios de luz y gas.

“Nos es difícil acomodar los precios. Hay brasileños que están pidiendo precios para Semana Santa y nos pone en un aprieto”, admitió Alvarenga. Y explicó con que estos niveles de inflación “es medio complicado” pronosticar los costos y los precios de los servicios y reservas. “Hay gente que organiza casamientos y te los pide un año antes. Es difícil”, reiteró.

En esta línea, para Alvarenga, los precios de hoteles y restaurantes quedan siempre atrasados respecto del costo de vida. “Nuestras tarifas no van acompañando a la inflación, siempre vamos detrás. Pero no nos queda otra. Tratamos de mantener nuestros negocios”, sostuvo.

Hotel Continental de Posadas

De acuerdo con este empresario, la ciudad de Posadas “tuvo una transformación importante y nosotros queremos acompañar eso Y para ello hay que invertir. Por eso nos estamos juntando con autoridades y asociaciones para conseguir créditos”, afirmó el titular de Amhbra.

Al respecto detalló: “Hay líneas de crédito muy buenas para micro-emprendedores y para grandes empresas. Nosotros estamos en las medianas donde no encontramos créditos. Para un crédito de $ 10 millones, no encontrás en el mercado, algo que no te mate, que no esté en tasas siderales”, señaló Alvarenga.

Según el presidente de Amhbra, los turistas que visitan Posadas, “no vienen sólo por los precios, hoy vienen por la ciudad y la buena gastronomía. Hoy tenés que salir a buscar el cliente, en todos los rubros”, concluyó.