Amarilla quedó afuera de la mesa de diálogo policial y denuncia persecución

POSADAS. Para el suboficial mayor retirado de la Policía, Ramón Amarilla quedó excluido de la Mesa de Diálogo con la Jefatura y con el gobierno provincial porque es víctima de una “persecución”, por lo que, el próximo jueves realizará una reunión con los agentes que lo avalan “para que la Jefatura y el gobierno vean el respaldo que tengo como para salir a los medios”.

“Por orden del jefe de Policía (Carlos Merlo), de la Jefatura y del gobierno de la provincia, a mí me han separado de la mesa de diálogo compulsivamente. No lo pueden hacer porque tengo el aval de 800 personas. Y soy el representante legaly el firmante del acta inicial de la primera movilización que se ha hecho frente a Jefatura”, lanzó Amarilla, muy molesto con la situación.

Consultado por MisionesCuatro, Amarilla sostuvo que el argumento para su expulsión de la mesa, fue que “yo hice un arreglo con el gobierno y con la Jefatura. Y están faltando a la verdad. Eso dijo la Jefatura. Le han dicho a la mesa de diálogo. Y ahora un grupo de personas, comandados por un comisario general Krauchuk y un suboficial mayor Medina, están adoctrinando al personal dentro de la mesa para que sigan los lineamientos de la jefatura y el gobierno”, se quejó.

“Nosotros somos representantes del personal policial. No podemos entrar en ese juego. Ni la jefatura ni el gobierno pueden meter ni sacar a ningún delegado”, insistió Amarilla.

Cuestionó el acuerdo salarial firmado con el gobierno y prometió una movilización

De acuerdo con este vocero, los oficiales que lo apoyan, “están muy ofuscados con mi salida compulsiva de la mesa. No me han permitido ingresar a las últimas dos reuniones donde han recibido un 19% (de aumento salarial) mísero que ha dado el gobierno en dos veces. Y el 5% que teníamos que cobrar este mes, no ha llegado al retirado ni al pensionado”, denunció Amarilla.

Por otra parte, Amarilla y su grupo ya no cuentan con un espacio físico para reunirse, porque el presidente del Círculo de Oficiales ya no les cede el salón. “El presidente del Círculo de Oficiales siempre nos ha cedido el lugar para hacer la reunión, pero recibió una llamada del Jefe de Policía para que no me entregue el salón. Está recibiendo una presión a la jefatura y el gobierno”, fustigó.

“Igual nos vamos a reunir en cualquier plaza. El jueves 7 de Abril, a las 10 de la mañana, nos vamos a reunir en la plaza de Rademacher y Mitre, para poder consensuar con la gente que viene del interior. Y Para que la jefatura y el gobierno vean el respaldo que tengo como para salir a los medios”, aseguró el suboficial retirado.

Denunció persecución en las redes sociales

Para Amarilla, el gobierno y la jefatura lo están persiguiendo y hasta espiando en telefonía. “Hay persecución verbal. Me han cerrado las puertas de Jefatura. En la reunión de Jardín América, el jefe de policía me ha manifestado frente a todo el personal que las puertas del despacho están cerradas para mí. Estamos sufriendo una persecución en las redes sociales. Voy a llevarlo a la justicia federal”, prometió Amarilla.

En esta línea, el ex vocero de la Mesa de Diálogo aseguró que “se está persiguiendo al personal por las redes sociales, con intervención del jefe (Merlo). Están pidiendo a las telefónicas sin intervención de un juez informe de todo el personal que opina en las redes en contra de los intereses de ellos. Eso es un delito federal”, remató.