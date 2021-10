Ameli tiene 3 años y necesita una costosa cirugía auditiva

GARUPÁ. Ameli Almirón es una niña de apenas tres años, que fue diagnosticada con hipoacusia profunda bilateral, una patología que no le permite escuchar; sin embargo, el problema de la pequeña se soluciona con una costosa intervención quirúrgica. Su familia no cuenta con obra social y no tienen los medios para costear el valor de la operación, por este motivo lanzaron la campaña “¿Me ayudas a escuchar?”.

Manuel Maximiliano Almirón, padre de Ameli, en diálogo con Misiones Cuatro contó que se requiere una suma de 62 mil dólares para la operación que necesita su pequeña hija para tratar la patología que fue descubierta recién este año.

“Recién cuando cumplió tres años nos dimos cuenta, decía papa y mamá, por eso pensábamos que escuchaba bien hasta que notamos que no era así”, detalló el padre de Ameli. Tras notar esta situación, se realizaron los estudios correspondientes que determinaron que la niña padecía hipoacusia profunda bilateral.

“Yo tenía obra social, pero para conseguir el audífono que necesitaba en el Banco del Hospital, la di de baja sin pensar. Conseguimos el aparato y cuando los usó parecía que escuchaba, pero después de un tiempo la doctora llegó a la conclusión de que no le servía porque no tenía ninguna reacción a los estimulo”, continuó el relato.

Pero pese a los innumerables intentos para que Ameli logre escuchar, hasta el momento no fue posible. Aunque, la pequeña puede recuperar la audición mediante un implante coclear bilateral, que se realizaría en el Hospital local: “La operación es sin costo lo que sale caro es el implante”, aclaró.

Con el claro objetivo de que su pequeña recupere la audición para que el próximo año comience a ir a la escuela, el padre realiza esta campaña. Para quienes quieran colaborar lo pueden hacer a la cuenta del Banco Macro: 2850001040095373092628 que está a nombre Manuel Maximiliano Almirón. O también pueden comunicarse al 3765- 134706