Ante despidos “fraguados” y falta de pago de salarios, empleados tomaron Envases Misioneros

POSADAS. Recrudece el conflicto en la fábrica “Envases Misioneros”, con la decisión del propietario de despedir a dos trabajadores de manera irregular, según la postura de los trabajadores. En respuesta a los despidos con causas fraguadas, los empleados decidieron tomar la fábrica y resistir, con el fin de conseguir que el empresario pague los salarios adeudados desde hace un año.

Hugo Jara, uno de los despedidos de la fábrica, aseguró que no hay posibilidad de diálogo con el propietario, y los empleados siguen sin percibir sus sueldos. Ello con pleno conocimiento de la cuestionada ministra de Trabajo Silvana Giménez, que ya estuvo en la fábrica, comprometiéndose a solucionar el conflicto. Los despedidos son los dos encargados de la fábrica.

“Estamos tomando la fábrica porque no se aguanta más. Estamos siendo perseguidos por el dueño. Hizo una exposición policial sobre (un supuesto) faltante de máquinas que tenemos en la empresa. Nos acercamos a la comisaría para que constaten que las máquinas están acá. Y otras máquinas que el dueño vendió a ciertas personas, están embargadas. El camión que teníamos y vendió, está embargado. Y cambió las patentes de algunas máquinas”, denunció Jara.

Según reveló a MisionesCuatro, quedó trunca la posibilidad de conformar una cooperativa de trabajo para gestionar la fábrica, porque los trabajadores son acreedores. “No le dieron la posibilidad al dueño y está buscando una causa para despedirnos”, acotó.

“La fábrica está tomada, pero no estamos trabajando. Nos llegó (la deuda de) la luz, nos tienen que cortar. Hace mucho que no tenemos agua y no damos más en la empresa”, expresó el trabajador despedido.

Consultado al respecto, Jara reveló que está cortado todo diálogo con el propietario. “El dueño apareció el jueves con un contador amigo suyo, tienen acceso a la oficina. Declara que hay faltante de papeles, pero sólo él tiene acceso. Fuimos a una escribanía para constatar esto. No hay diálogo con el dueño, a mí me desafió dentro de la fábrica”, comentó.

Por otra parte, de las declaraciones de Jara, se desprende que la cuestionada ministra de trabajo, Silvana Giménez, está al tanto de la deuda salarial y del conflicto que se está desarrollando. “La ministra se acercó y nos dijo que nos iba a conseguir (el dinero adeudado) Hicimos una denuncia de ‘pronto pago’ hace 1 año. Es el ‘pronto pago’ más largo de la historia. No nos dieron ningún veredicto. Estamos en blanco y él (por el propietario de Envases Misioneros) declara en Anses que nosotros percibimos nuestro sueldo. Pero la plata no llega y no tenemos obra social”, bramó.

“Vamos a demostrar que tenemos razón y que no todo con plata se puede arreglar”, sentenció Jara, añadiendo que el sindicato del rubro los apoya en su reclamo.