Ante el abandono del Estado, familia humilde pidió la eutanasia para su hijo con parálisis cerebral

CANDELARIA. Un pedido de eutanasia para un joven de 22 años con parálisis cerebral, conmociona a la comunidad misionera, con posiciones muy fuertes a favor y en contra de la práctica, que ya fue denegada por el Comité de Bioética de Misiones.

Gaspar y Eva, los padres de Adrián, hablaron con el medio Alem News y revelaron que su pedido es para que el joven deje de sufrir o para que los asistan, dado que son una familia humilde. Según un neurólogo, Adrián ya no tendría posibilidades de una mejor calidad de vida.

Según el cronista Enrique Ortiz, de Alem News, el desesperado pedido de Eva y Gaspar, se debe a la ausencia del Estado al momento de asistir al joven y a la familia, que debe lidiar con duras condiciones de vida. “Para hacer un trámite de medicamentos, hace unos 6 meses, una médica le dijo a la familia, que tienen que conseguir un abogado y hacer una curatela”, reveló Ortiz.

Costosos tratamiento y abandono

Según Ortiz, los padres revelaron que “para llevarlo a Buenos Aires o para que lo vea un neurólogo. El único sueldo, aparte de la pensión por discapacidad, es la del padre del chico. Pero uno de los medicamentos, sale 13 mil pesos. Nadie lo quiere cubrir, y cuando lo cubren, pasa muchísimo tiempo”, comentó el periodista.

Por otra parte, según le manifestaron los padres, los médicos y neurólogos que vieron al chico, “siempre culpaban a los padres” por el deterioro del joven.

En la nota que logró Ortiz, Eva y Gaspar, cuentan su verdad y señalan que Adrián, no habla, casi no puede caminar, no tiene control de esfínteres, no puede hacer nada por sí mismo y es “como si fuera un niño de un año”.