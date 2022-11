Apremios ilegales en Garupá: sigue preso el chico detenido en procedimiento en el que un policía agredió a una menor que lo filmó

GARUPÁ. La grave acusación contra policías de la Comisaría Seccional 5ª de Garupá, por presuntos apremios ilegales y abuso de autoridad, que fue filmada por una menor de edad que fue agredida por uno de los uniformados, sumó otro episodio más, con las revelaciones de Inés Dos Santos, madre del joven de 19 años que continúa preso, “en averiguación” de un robo, pese a que no contaría con antecedentes ni existirían pruebas en su contra.

“Continúa detenido. Y el chico que estaba con él detenido, porque la mamá trabaja en el ministerio, le largaron en el momento, sin causa”, denunció Dos Santos, sobre la situación de su hijo, Emanuel Eduardo Rodríguez. “Mi hijo sigue detenido. No tienen causa ninguna, ni pruebas”, aseguró Dos Santos, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

procedimiento policial en Garupá donde un uniformado de la Seccional 5ª le arrebató el celular a una menor de edad que lo filmaba. Vecinos del Bº Santa Helena denuncia apremios ilegales y abuso de autoridad pic.twitter.com/dgjQAlsNOp — Misiones Cuatro (@misionescuatro) November 1, 2022

Asimismo, la mujer recordó que es público el video filmado por una menor de edad, amiga de su hijo, que muestra como hubo abuso de autoridad y cómo uno de los uniformados ejerció violencia sobre la joven. E incluso amenazó con secuestrar el celular a menos que la menor borre el video de la detención. De acuerdo con Dos Santos, está disponible “la evidencia que (los policías) quisieron eliminar. Y hasta le pegaron a la chica para eliminar la evidencia. Pero mi hijo sigue ahí como si nada”, se quejó.

“Me fui a la Jefatura, al juzgado, y busqué por todos los medios en la policía. Hasta ahora no pude hablar con él”, dijo la mujer, insistiendo en que no le permiten dialogar con su hijo en la temible Comisaría Seccional 5ª de Garupá.

Ante la consulta de este medio, Dos Santos reveló que en la policía le dicen que su hijo está detenido, “por averiguación (de delito), que se tiene que ver la prueba, que si hay tentativa de robo o no. Pero eso hay que ver. Y tiene un proceso. Pero ¿cuánto tiempo va a quedar preso? Él trabaja en una empresa y perdió su trabajo por culpa (de la detención)”, fustigó la mujer.

“Cualquiera puede acusar a una persona, pero el tema es probarlo. Tenemos el video y la evidencia de que nada que ver. Si era verdad (la acusación) tenían que encontrarlo en el lugar del hecho con el artículo que (supuestamente) estaba robando. Pero no tienen nada”, insistió Dos Santos, apuntando a una detención arbitraria y a una posible represalia por la difusión del video del procedimiento.

Según Dos Santos, su hijo está virtualmente incomunicado en la comisaría de la ciudad que gobierna el alcalde renovador K, Luis Ripoll. “Hasta ahora no hablé con él. Hablé un poquito en el juzgado, acá no. Me dicen para el martes, pero cómo en la comisaría ni un día pude hablar con él. Todas las veces que lo intenté no me permiten”, denunció la mamá del joven.

Por otra parte, Dos Santos reveló que un abogado les pidió cerca de medio millón de pesos para sacar de la comisaría a su hijo. “Me dijo que le liberaría porque no tienen prueba ninguna (contra él), después de mirar los videos y evidencia que le llevé. Pero pidió $400 mil: $50 mil hoy y un pagaré para pagar $20 mil cada mes. Y no tenemos recursos. Trabaja de albañilería, es apenas ayudante. No tenemos para pagar esa plata”, reveló la mujer.

“Espero que tomen conciencia y vean. Porque realmente los que tienen antecedentes, que los agarran con las cosas entran y salen (de la comisaría) a dos manos. Pero mi hijo no tiene antecedentes. Y no hay prueba ninguna contra él y hoy hace 5 días que está preso”, sentenció Dos Santos, filosa en sus críticas que apuntan a una posible connivencia entre policías y delincuentes en la Comisaría 5ª de Garupá.