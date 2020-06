Aseguran que “Misiones es el Parque Nacional del Aedes aegypti”

POSADAS. “Misiones es el Parque Nacional del Aedes aegypti”, sentenció el biólogo Nicolás Schweigmann, investigador del Grupo de Estudios del Mosquito (GEM). En diálogo con MisionesCuatro, el mosquitólogo dio por tierra con algunos mitos que imperan entre la población y entre los funcionarios sobre el ciclo de vida del mosquito que transmite el Dengue y los arbovirus. Y denunció que, en la provincia, no sólo falta decisión política para invertir en educación y prevención, sino que además, se realizan costosos experimentos que no funcionan.

Consultado por el controvertido proyecto de liberación de machos irradiados (estériles) de Aedes aegypti para reducir la población de los vectores del dengue, Schweigmann se mostró más bien cauto. “En el control biológico a través deñ macho estéril, se los libera en una proporción 10 a 100 veces más alta (que la población presente de mosquitos) para que compitan con los machos con (capacidad de procreación). Se van a liberar mosquitos en zonas urbanas. Pero hay que hacer mediciones y son cantidades muy grandes de mosquitos”, alertó.

Asimismo, añadió que esto genera un problema, porque debe informarse a la población que “los mosquitos (estériles) son buenos. El discurso va a tener que ser al revés (del propio de la prevención)”, empezó su cáustico análisis el biólogo.

Para Schweigmann, Misiones se caracteriza por la implementación de experimentos que son caros y poco útiles. En este sentido, recordó que hace un tiempo, “regalaban crotalarias (una especie de planta contra el mosquito) y ahora tienen una epidemia de dengue. Están inventando cosas que no se aplican en otras partes del país, hacen gastos muy importantes y no tienen resultados”, denunció.

Crítico de la prueba de los machos irradiados de Aedes aegypti, Schweigmann dijo: “Nos llama la atención de que lo lleguen a aplicar en campo y no nos enteremos los mosquitólogos del país. Debería haber un control externo para ver que no se te estén escapando hembras o de machos no estériles. En 10 mil huevos que se te escape el 1% es una proporción importante. Este tipo de pruebas deberían realizarse en pueblos chicos donde haya Aedes y no haya dengue. En el sur del país. No en lugar donde está la complicación más grande del país”, fustigó.

Asimismo, el biólogo no dudó en señalar que, con este experimento, las autoridades provinciales y nacionales “están poniendo en riesgo a la población”. “El control efectivo no lo van a lograr nunca. Si hay criaderos siempre va a haber producción de mosquitos. Van a tener que estar liberando constantemente mosquitos estériles y eso es un gasto enorme”, aseguró. Según sus estimaciones, esta prueba costaría unos 7.500 pesos por manzana.

Además, alertó sobre el peligro sanitario de la liberación de mosquitos en zonas con alta circulación de dengue: “si hay 1000 machos por manzana, en el estado actual de Misiones, deberían liberar 10 veces arriba de ese número. Y eso cada 15 días o cada mes, es muy costoso operativamente. Hay una empresa inglesa que trabaja con machos genéticamente modificados en Brasil, no son machos irradiados. Estuvieron 2 años y se fueron. Y al año siguiente tuvieron dengue”, denunció.

Esto debería ser “presentado formalmente y con control externo. Que haya seriedad y que el control sea de otro grupo distinto del que impulsa la prueba) Debería hacerse en un lugar donde no hay transmisión de dengue. Es éticamente peligroso”, subrayó.

Respecto de las medidas que recomendaría como experto en mosquitos, Schweigmann enumeró: “Lo que funciona es la prevención, eliminar los reservorios de mosquitos. En Misiones, es inconcebible la cantidad de criaderos que tienen dentro de viviendas con personas infectadas con dengue. Habría que hacer la prevención en invierno, el descacharrado, que no sirve si no se hace en toda la manzana. Hay un montón de conocimiento que ya tenemos y que las autoridades deberían consultar”, insistió

Schweigmann continúo machacando sobre los errores que cometen los funcionarios misioneros en la lucha contra el dengue, poniendo el foco en la falta de prevención y de educación. “No estamos haciendo la prevención como corresponde. Hay que hacerla a partir del invierno, con programas y no con campañas de corto plazo. Los niños no están recibiendo instrucción sobre el ciclo de vida del mosquito. Estoy siguiendo la página el Alerta Dengue Oberá y veo cosas insólitas (entre los conocimientos de la población)”, aseguró, informando que el mosquito no se cría en la tierra, en el agua de lluvia o en las piletas, sino que se cría en pequeños recipientes con agua.

“Estamos muy atrasados. Hay que poner en la currícula (de educación primaria), el ciclo de vida del mosquito”, enfatizó. Al tiempo que aclaró que el Aedes aegypti si se puede reproducir en agua sucia. “En agua colorada, tenía larvas coloradas, en Salta había larvas negras, en buenos aires larvas verdes. Se cría en el tacho con agua con el agua que te olvidas”, sostuvo.

“La plata que se gastó en crotalaria se podría haber gastado en educación, prevención. Es inadmisible que en la manzana del hospital o de una escuela haya criaderos de mosquitos. Viví todas las epidemias de dengue en Misiones, desde 1998. Conozco a funcionarios de Misiones que fueron a pedir ayuda a Buenos aires, llorando. ¿Hay plantas de reciclado de llantas en Misiones? Todos los pueblos están llenos de montañas de cubiertas que son excelentes (para la reproducción del vector del dengue). Por la cantidad de recipientes con agua, Misiones es el Parque Nacional del Aedes aegypti”, remató.