ATE buscaría un salario de $100 mil para cada empleado público provincial

POSADAS. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Jorge “Coki” Duarte remarcó que están solicitando al gobierno provincial una mesa de discusión salarial lo antes posible, con el objetivo de que todos los empleados estatales alcancen a cubrir la Canasta Básica Total, que en Misiones rondaría los 100 mil pesos mensuales para una familia tipo.

En diálogo con MisionesCuatro este miércoles, Duarte reiteró que reclaman al gobierno provincial, “que se instrumente el convenio colectivo de trabajo y paritarias. En Misiones en la mayoría de los ministerios no tenemos paritarias. Y se instrumentan los aumentos a criterio del Ministro de Hacienda (Adolfo Safrán)”, dijo el sindicalista.

“Queremos alcanzar un salario mínimo que permita alcanzar el costo de vida de una familia tipo, costos que hoy están por las nubes. Estamos lejos de esa cifra”, recalcó Duarte, quien cabe recordar forma parte de un espacio político que integra el Frente de Todos Misiones.

Consultado por este medio, Duarte admitió que “el año pasado pudimos empatar” con la recomposición salarial, el porcentaje de inflación. “Pero eso no significa que logremos un salario óptimo porque venimos con pérdidas (de años anteriores)”, recalcó.

En este sentido, Duarte consideró que el salario de los empleados estatales “debería estar cercano a los 100 mil pesos, que es el valor de la Canasta Básica (Total) de una familia tipo”.

“Estos últimos meses del año el proceso inflacionario se disparó. Por eso desde el gobierno nacional adelantaron las cuotas previstas para febrero y marzo. En otras provincias instrumentaron bonos y adicionales, en Misiones eso no pasó”, sostuvo Duarte.

Para el sindicalista, en Misiones, “la discusión salarial debería darse en los próximos días. Ojalá se de la mesa salarial y podamos tener la fuerza para alcanzar un piso de incremento del 52%”, enfatizó.

Para ilustrar el problema de los bajos salarios, Duarte comentó que en 2021, “en la mayoría de los ministerios se consiguió un aumento del 50%. Y en Salud Pública se aumentó un 75% de bolsillo. Pero los porcentajes no permiten tener un salario acorde a cubrir la Canasta”, enfatizó.

Además, denunció que “los salarios en muchos de los ministerios no alcanzan a la canasta básica alimentaria (CBA)”. Entonces, muchos trabajadores quedan “por debajo de la línea de la pobreza y algunos de la indigencia. Ni hablar de los trabajadores municipales que no llegan siquiera a 20 mil. No les alcanza ni para alimentarse”, fustigó.

“En muchos municipios esa es la realidad de muchos trabajadores. No superan los 20 mil pesos (de sueldo) Y a los que están contratados por programas de ayuda y becas, y a los que recogen la basura (barrido) los hacen trabajar por esa suma de dinero e inclusive menos. El Ejecutivo Provincial debe dar un parámetro para que los municipios no tengan salarios de esa naturaleza. Es vergonzoso que haya recolectores de residuos y trabajadores de obras públicas que en muchos municipios no superan los 20 mil”, sentenció.