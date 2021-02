Atropellaron a periodista que cubría una fiesta clandestina

SAN VICENTE. En la provincia continúan prohíbas los eventos con aglomeración de personas y la medida busca evitar o reducir los contagios de coronavirus; sin embargo, las restricciones generaron el efecto contrario y desde el inicio de la pandemia se multiplicaron los eventos clandestinos en toda la provincia.

Durante el fin de semana, la policía clausuró tres fiestas clandestinas en Candelaria, Campo Grande y El Soberbio. Entre los tres eventos se reunieron más de 150 personas. En todos los casos, los involucrados fueron notificados de la falta al Decreto de Necesidad y Urgencia vigente, dando intervención al Juzgado de Paz correspondiente.

En San Vicente ocurrió un hecho insólito. Dado los múltiples reclamos de vecinos del barrio Aeroclub por un evento clandestino, un periodista llegó hasta el lugar para cubrir el hecho y mientras entrevistaba a las personas fue atropellado por un auto.

“Estaba haciendo la entrevista a unas personas dentro de un vehículo y una persona con un VW Passat dobla hacia mí, me apunta y no me da tiempo a nada”, relató Víctor Benítez, periodista de Canal 5 de San Vicente en sus redes sociales.

El comunicador confirmó que tiene “ciertos dolores en la espalda” y “un corte en la rodilla y pierna. Escoriaciones en la mano”, dijo.

El periodista se acercó hasta la comisaría local para hacer la denuncia y manifestó “estoy temblando de los nervios”.

Según Benítez, “averiguamos la patente del vehículo y debe más de 40 mil pesos en multa. La mayoría por pasare semáforos en rojo”.