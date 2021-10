Aumentaron las consultas en Emergencia de Pediatría en un 300%

POSADAS. Las consultas pediátricas en Emergencias del Hospital Fernando Barreyro pasaron de 100 a 450 desde 2020 a 2021, y la mayor parte de estas responde a cuadros respiratorios de menores de 4 años, según informó la gerente del hospital, Liliana Fernández Sosa.

Si bien la funcionaria admitió que en este fenómeno, tienen que ver la carencia de guardias pediátricas en Sanatorios, y la no atención de consultas ambulatorias, para Fernández Sosa, los padres con emergencias pediátricas optan por acudir al Hospital, “por la calidad de atención y de prestación de servicios”.

“En el Hospital de Pediatría, la demanda a emergencia es continua y constante”, aclaró Fernández Sosa, en diálogo con MisionesCuatro. Sin embargo, “en esta temporada invernal tuvimos un aumento de la incidencia de entre el 200 y 300% en relación al año anterior, que fue el primero del Covid.19”.

“Este año, estamos en 450 (consultas pediátricas) contra 100 del año pasado”, sostuvo Fernández Sosa, sin especificar si se refería a consultas diarias o no. “La demanda es altísima”, insistió la funcionaria.

Un déficit en la atención pediátrica en sanatorios

Al respecto de este aumento en las consultas a la guardia de Emergencias del Hospital Barreyro, la gerente comentó: “los sanatorios, no todos cuentan con guardia pediátrica. Y no todos hacen consultas ambulatorias”, enfatizó.

De acuerdo con la opinión de Fernández Sosa, “para un padre” con una emergencia pediátrica “no es que no tiene otro lugar”, pese a la carencia de guardias pediátricas en sanatorios posadeños. “Por la calidad de atención y de prestación de servicios optan por el hospital de Pediatría y no en el privado. Los padres se sienten más seguros. Vienen independientemente de su cobertura (médica privada), la tengan o no, son siempre bien atendidos. Ante cualquier situación vienen al Pediátrico porque les resuelven el problema”, subrayó Fernández Sosa.

Ante la pregunta de este medio, la gerente señaló que los cuadros respiratorios son los más frecuentes en las consultas pediátricas de emergencia. Por “los cambios de clima, los alergicos, las gripes, resfríos, síndromes febriles, estados respiratorios, son los que más consultan en el pediátrico. El 70% de las consultas es debido a estos cuadros”, enfatizó la funcionaria.

Solicitó mantener las medidas de prevención, pese a las flexibilizaciones dispuestas por el gobierno

En esta línea, Fernández Sosa hizo un llamamiento a mantener medidas de prevención para evitar contagios de infecciones que pueden llevar a consultas de emergencia. “Les pedimos a las madres (y padres involucrados en la crianza) que tengan en cuenta que la mayor cantidad de consultas, son menores de 3 – 4 años. Eso quiere decir que el virus está llegando a ellos a través de los hermanitos que van a la escuela. O a través de las madres que no cumplen con las normas de bioseguridad. No se lavan las manos o no se cuidan afuera”, puntualizó Fernández Sosa, dejando traslucir una cierta preocupación por el relajamiento social en medidas de prevención frente al coronavirus (Covid-19).

“Pedimos mayor cuidado, mayor uso de barbijo, lavarse mucho las manos, ventilar la casa, no tener peluches y polvo acumulado, serían pautas de prevención para estos cuadros”, sostuvo la funcionaria.

Y repreguntada, Fernández Sosa admitió que el relajamiento en el uso de barbijos –en el contexto de la flexibilización dispuesta por el gobierno nacional tras la derrota electoral de las PASO– se está evidenciando en el aumento de la incidencia de cuadros clínicos en niños que no están escolarizados.

“El virus de la gripe y resfrío se transmite de la misma forma que el Covid-19”, subrayó Fernández Sosa, sin especificar qué cantidad de consultas pediátricas correspondieron al Covid-19.