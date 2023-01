POSADAS. Siempre “pedimos que haya seguridad y (que el lugar) esté habilitado”, resumió el subsecretario de Seguridad Acuática, Franco Bacigalupi sobre las recomendaciones que hacen desde el organismo a las personas que quieren nadar en saltos, arroyos y ríos de Misiones. Según el funcionario, ya fallecieron 7 personas por ahogamientos, pero el número no es malo, en comparación con otras temporadas.

En diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, Bacigalupi recomendó a los que visiten saltos y arroyos, que consulten sobre su peligrosidad a los lugareños. “La gente cuando va a un lugar que no conoce, que primero pregunte y no vaya a tirarse en un salto. Un baquiano sabe dónde y cómo caer en un salto”, planteó.

En el caso del turista bonaerense fallecido días atrás, Bacigalupi insistió: “No sé si fue por el golpe y la caída que la persona empieza a pedir auxilio. Pero hay que tener cuidado. Más si no hay seguridad”, remarcó.

Imagen ilustrativa de la web

Ante la consulta de los medios, Bacigalupi confirmó la cantidad de fallecidos por ahogamiento de la temporada veraniega que comenzó en diciembre del 2022. “Lamentablemente son 7 los ahogados en Misiones. Pero para la temporada y el calor que tenemos, venimos bien. Ese número nunca va a ser cero, tenemos que apostar a tener personal capacitado, tener un guardavida”, sostuvo el funcionario.

Sin olvidar que algunos municipios, que no se adhirieron a la ley provincial de seguridad acuática, están contratando guardavidas, Bacigalupi admitió que muchos otros municipios no cuentan con los recursos para tener un guardavidas. “Siempre decimos que los que tienen una concesión o son dueños de un balneario tienen que invertir en un guardavida. No es un (gasto)”, analizó. Actualmente, Posadas, Candelaria, Eldorado y Oberá, son los únicos municipios adheridos a la ley.

En cuanto a la irresponsabilidad de algunas personas, Bacigalupi pidió “entender” que no se es apto para un medio acuático y también recomendó “contenerse”. “La bebida alcohólica influye mucho en dar coraje y quiera ingresar a lugar que no están habilitados”, analizó.