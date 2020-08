Barros: “Para mucha gente, alimentarse es un problema cotidiano”

POSADAS. “Hay situaciones muy alarmantes y dolorosas para la llamada pospandemia”, comentó el cura párroco Alberto Barros, quien se refirió a como vienen trabajando con Cáritas Posadas, entidad sin fines de lucro que él dirige.

“La pobreza venía creciendo hace muchos años. Hay una pobreza estructural que la dirigencia política, empresarial y sindical, no ha sabido erradicar. Ahora se ha agravado mucho más con la cuarentena y el cierre de actividades económicas. En Misiones no estamos en una isla, con una pobreza creciente que afecta no sólo a los más pobres, sino también a una clase media humilde”, puntualizó Barros, en diálogo con MisionesCuatro.

El párroco reiteró que como ocurre cada invierno, con Cáritas van distribuyendo abrigos y donaciones a las parroquias “con más dificultades en cuanto a la pobreza”. Pero actualmente, se agrega el problema de la falta de alimentación, indicó el cura. “Los alimentos son más caros. Para mucha gente, el alimento se ha convertido en un problema cotidiano. Desde Cáritas y como paliativo, vamos tratando de dar una mano a las parroquias con más dificultades en este sentido”, recalcó Barros.