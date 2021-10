Bº El Chogüí: usuarios de transporte bajan “en total oscuridad” en ruta 105

GARUPÁ. En El Chogüí, los vecinos están muy preocupados por la falta de iluminación en la zona de ingreso y en las calles internas del barrio ubicado entre el kilómetro 8 y el 8 y medio de la ruta 105, en Garupá.

Patricia Sosa, quien preside la vecinal del barrio, dijo a MisionesCuatro: “Es lamentable tener que llegar a los medios. Realizando los pedidos formalmente no nos dan respuestas. Tampoco a través del diálogo”, dijo la mujer.

“El intendente (Luis Ripoll) no da respuestas. O se tiran la pelotita, ‘diciendo no me corresponde o tenés que llevar a otro sector’”, se quejó Sosa. “La iluminación es muy escasa, totalmente escasa. A la noche, los usuarios del transporte bajan en la oscuridad”, advirtió la mujer, admitiendo que podría ocurrir un siniestro vial con los vecinos en la ruta 105.

“Presentamos notas a EMSA para la iluminación de la colectora y de las calles internas. Pero no hay respuestas”, aclaró Sosa.