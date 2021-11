Bonos Verdes: “No podemos estar haciendo negocios con una empresa denunciada por emitir gases de efecto invernadero”, alertan

POSADAS. A escasos días de la conferencia de prensa y la presentación pública de un petitorio firmado por unas 1.000 organizaciones ambientalistas para que el gobierno de Misiones y en particular, el Ministerio de Cambio Climático, brinden toda la información posible sobre el acuerdo que impulsan respecto de los “bonos de carbono”, el ambientalista Eduardo Luján, insistió en que la provincia debe cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública y también convocar a un referéndum para que se involucre la sociedad en un tema que atañe al futuro de las próximas generaciones de misioneros.

En diálogo con MisionesCuatro, Luján comentó que desde “que se comenzó a anunciar”, el acuerdo con un gigante petrolero por los bonos de carbono, “hay muy poca información. No se cumplió con los pasos y no se convocó a una consulta popular con participación ciudadana. Se necesita hacer las audiencias que correspondan e informar de qué se trata. Estamos hablando de bienes naturales de la provincia que no puede un ministro o un gobernador, tomar una definición al respecto”, recalcó Luján y completó: “Sobre todo cuando venimos planteando, no mercantilizar y privatizar la selva”.

El cuidado del medioambiente, que en Misiones se caracteriza por una alta biodiversidad, “es una responsabilidad que no puede delegar ningún Estado o gobierno. La preservación de la selva es indispensable, pero dentro de las condiciones que establecen las normativas, las leyes provinciales y la Constitución Nacional”, insistió.

En tono crítico al proyecto impulsado por el ministro de Cambio Climático Patricio Lombardi, el referente de la Mesa Provincial por el No a las Represas insistió en que “no sabemos los requisitos y condiciones que ponen las empresas que comprarían estos bonos. (Son firmas) que normalmente tienen graves denuncias por contaminación en otros lugares del planeta”, advirtió.

“En este caso se trata de una petrolera que ha tenido varios inconvenientes en el país y otros países, con los niveles de contaminación que ha generado. Trabaja fundamentalmente con el sistema de fracking (extracción de gas esquisto por fracturación hidráulica), que también está en tela de juicio”, cuestionó Luján.

“No sabemos cuáles son los condicionamientos, en qué consiste el aporte que harían para comprar estos bonos verdes”, advirtió Luján sobre la venta de estos bonos. “Pedimos que se de marcha atrás y que se cumplan los pasos a seguir, como la consulta a la ciudadanía. Ya de por sí es sospechoso. Están eludiendo pasos que deberían hacerse sin que nosotros lo pidamos”, denunció.

Según Luján, en Misiones, la ley de Acceso a la Información Pública “por temas ambientales” no se está cumpliendo. “Queremos que informen a la población antes de que avancen con estos compromisos. No hay un solo legislador que salga a explicar si esto está bien hecho y por qué no se cumplieron con los procedimientos como corresponde”, enfatizó el ambientalista.

Sobre el final de la entrevista, Luján apuntó sus críticas contra “el ministeiro de cambio climático, que es el principal impulsor” de los bonos verdes, y que desde su creación “empezó a hablar de la mercantilización de la selva”. Parece ser su única razón de ser, “lo han manifestado desde el principio. Es un Ministerio de Cambio Climático y no podemos estar haciendo negocios con una empresa denunciada por emitir gases de efecto invernadero que son las que contribuyen al cambio climático”, disparó.

“Las empresas con las (que el gobierno provincial) pretende negociar son altamente contaminantes”, insistió Luján.

En cuanto a si la venta de bonos verdes sería rentable, Luján se mostró tajante: “Si miramos con una visión economicista, quizás sí. Pero a nosotros nos preocupa el futuro, no la plata que nos pueda ingresar hoy. Nos preocupa nuestra selva, nuestros bienes, nuestros ríos, la calidad del agua y del aire”, reflexionó.

Además, Luján recalcó que no hay un solo método para medir las emisiones de carbono y “no sabemos en qué se van a basar para hacer esas medidas y ponerles un precio”.

El viernes 19, las organizaciones que enviarán el petitorio a la Gobernación, a la Cámara de Representantes y al Ministerio de Cambio Climático, expondrán en conferencia de prensa el documento, que es bastante extenso y técnico, con los argumentos en favor a a “la mayor participación de la ciudadanía” y la difusión de los “tratados firmados a nivel nacional e internacional, que vamos a exigir que se cumplan”, sentenció.