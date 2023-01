“Brazo Largo”, la marca de yerba con historia que supo resurgir

Héctor Olexyn, el productor yerbatero de la marca “Brazo Largo”, brindó una entrevista este martes a la Radio Social Club 97.7 de Apóstoles, donde contó, en primer lugar, sobre la historia de la empresa familiar: “la historia de nuestra familia tuvo muchos altibajos, la yerba Brazo Largo nace en el año 78’, estaba mi padre, mi abuelo. Después la crisis del 2000, 2001, pega muy fuerte, en la cual nos hemos endeudado mucho”.

“En 2007 fallece mi padre, mi abuelo seguía con vida hasta el año 2010 y le prometí a mi abuelo, ‘mientras yo viva a vos no te van a rematar nada’. Creo que cumplí el legado, porque cuando falleció en 2010 quedaron muchas deudas, bancos, AFIP, proveedores, con mi hermana fuimos levantando de a poco”, comentó.

En esa línea agregó: “con el tiempo me dediqué a hacer servicio de cosecha, de secanza, y estaba siempre en mi mente recuperar la marca de la yerba, la salida al mercado nuevamente, tal es así, que me puse a averiguar a pedir permiso y han puesto muchas trabas, mucha burocracia, que no es como antes que hacías un trámite y habilitaban. Intenté tres veces, mi hijo se recibió de óptico y me dice que quiere reactivar la marca, tal es así que hace dos años se hizo los papeles le habilitaron la marca y en enero cumplimos un año que sacamos nuevamente la marca de yerba. Por ahora es algo artesanal, no envasamos, está tercerizado, pero el contenido es hecho por nosotros”, declaró el productor.

En relación a la presentación de la yerba señaló: “hoy creo que no es de tanta importancia el brillo en un paquete, la gente me dice ‘quiero una yerba que se pueda tomar, que yo disfrute, no importa si me das en una bolsita’”, manifestó.

Con respecto a los próximos proyectos explicó: “la idea para el año que viene es sacar un envase un poco más refinado con una capa de seguridad y mejorar la calidad. El proyecto para este año es adquirir una máquina envasadora y volver a hacer el envasado de la yerba. También prestar un servicio de envasado a terceros”, precisó.

Situación del sector yerbatero

En otro tramo de la entrevista, Héctor Olexyn, habló de cómo la situación climática afectó a la producción de yerba mate en el último año: “si comparamos al año anterior, en esta época había plantas de yerba seca, este año, la sequía llegó en el mes de enero. Hasta ahora no pudimos arrancar la zafriña por la falta de lluvias y como tenemos aguaceros casi día por medio, aguaceros cortitos y mucho sol, la yerba no para de brotar lo cual no se puede cosechar, porque afecta a la planta y la calidad es muy distinta”, explicó.

En referencia a la cosecha señaló: “creo que estamos vamos a arrancar en marzo. El clima cambió mucho y vamos a tener cosecha de marzo a septiembre y después vamos a tener un impase hasta marzo. Hay que ir adaptándose a los cambios”, afirmó Olexyn.