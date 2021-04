Buscan determinar la apariencia que tendría hoy Candela Correas de Melo

POSADAS. A más de tres años de la desaparición de Candela Agustina Correas De Melo, por intermedio de una organización no gubernamenta, se confeccionará una imagen actualizada de la adolescente. Se trata de identikit aproximado que mostrará cómo luciría hoy la joven que el próximo 10 de Agosto, cumplirá 19 años. Está desaparecida desde el 3 de febrero del 2018, cuando tenía 15 años y cursaba un embarazo.

La información fue confirmada a www.misionescuatro.com, por Pablo Correas de Melo, padre de la joven que continúa desaparecida en un caso en el que no hay pistas. Para confeccionar la progresión de los rasgos faciales, que se realizará en Italia, desde la ONG Missing Children, solicitaron fotos de familiares paternos y maternos. Además de las fotos más recientes de Candela. Estas imágenes son un insumo básico para establecer una progresión y elaborar un identikit aproximado.

De acuerdo con Correas de Melo, Ana Llobet, presidenta de Missing Children Argentina, se comunicó con él luego de una entrevista radial que diera a raíz de la desaparición de su hija. “Se contactaron conmigo y me pasaron audio de la coordinadora general de Missing Children. Pasaron 3 años y no hay respuestas de ninguna índole”, dijo Pablo a este medio.

Según el hombre, en Missing Children están interesados en confeccionar los identikits de su hija y de Mario Golemba, otro desaparecido en democracia de Misiones.

“A través del medio radial se contactaron conmigo. Me pidieron si se podía aportar las mejores fotos para que ellos las envíen a Missing Children Italia, donde confeccionarían un identikit”, manifestó Pablo sobre el identikit elaborado con sofisticados softwares para determinar cuál sería el aspecto actual de Candela, a más de 3 años de su desaparición. “Espero que sirva, quiero reunir unas cuantas fotos actualizadas”, acotó Pablo.

Necesitan reunir fotos de familiares de Candela para el identikit

Según pudo saber este medio, Llobet explicó a Correas de Melo que se necesitan fotos actualizadas, “lo que serviría para aportar datos. Nos hacen la progresión en Italia, de manera gratuita, con mucha facilidad siempre a partir de fotos de familiares. Las fotos que necesitamos son de la familia materna y paterna. Cuantas más fotos tengamos, es mejor para hacer la progresión”, sostuvo la responsable de Missing Children.

A Correas de Melo le enviaron una planilla con instrucciones. “Una vez que tengamos las fotos con la planilla conformada la enviamos a Italia y en poco tiempo ellos hacen la progresión”, sostuvo Lloret al padre de Candela.

Candela Correa de Melo tenía 15 años y estaba embarazada cuando salió de su casa en el kilómetro 1.274 de la ex ruta 14, en San Vicente, y ya no regresó al hogar materno, donde residía. Desde entonces ya no se supo el paradero de la joven y la causa por la desaparición, que investiga el juez de San Vicente, Gerardo Casco, no avanza. Las sospechas apuntan a una red de trata de personas.