Calles intransitables y falta de iluminación en el barrio Ñú Porá

GARUPÁ. Graciela Bacilou, vecina del Barrio Ñú Porá, contó al móvil de MisionesCuatro que necesitan alumbrado público y que las calles están abandonadas.

“Totalmente abandonada esta calle, las cantarillas tapadas mucho olor no se aguanta el olor feo, no se puede sentar afuera a tomar un mate porque no se aguanta”, relató.

Y agregó: “hace cuatro saqué la basura y le pedí a la municipalidad y todavía no vino a retirar, está frente a la casa con un olor impresionante”.

Además, dijo que necesitan con urgencia iluminación: “el alumbrado público chispea toda la noche y a veces no anda”.

Con respecto a seguridad en el barrio señaló: “a la noche es muy oscuro y muy, muy peligroso”.

También contó que hubo robos cerca de la casa: “por eso necesitamos que por favor solucionen el alumbrado público”.

Por último, señaló que ninguna autoridad municipal se acerca al barrio: “nadie viene a ver es una vergüenza vivir así, somos gente humilde pero no sucia”.