Candelaria vuelve a concentrarse tras los casos de violación

CANDELARIA. Luego de la serie de casos de violencia hacia la mujer que se han vivido estos últimos tiempos en la localidad satelital a la capital de la provincia, vecinos y vecinas se vuelven a organizar para elevar sus reclamos al municipio y exigir mejores condiciones de seguridad y mecanismos de control. Claudia Galeano, una de las organizadoras, dialogó con Misiones Cuatro y denunció que “sólo cuentan con un patrullero para toda la zona, la ciudad es grande y tienen un solo móvil” expresó con indignación.

Además, pronunciaron la necesidad urgente de contar con un médico forense porque siempre deben dirigirse a la ciudad de Posadas, lo que puede llevar mucho tiempo en casos de emergencia. Sobre la gravedad de la situación, comentó que “el último caso me toca de cerca porque fue mi vecinita, la que fue forzada por el anciano, y pensar que a lo mejor no tiene para el pasaje es insólito y le dieron turno de acá a una semana para que le revise el médico forense de Posadas” y aclaró “que es mucho tiempo, se pierden pruebas y eso debería ser en el momento y a veces no contamos con médicos en Candelaria”.

En relación a la organización, aclaró que no son “un grupo político, somos mujeres y también hombres que se sumaron, vecinos que estamos preocupados por nuestros hijos e incluso nuestros ancianos porque ya no hay seguridad, no se respeta nada. Ni siquiera pueden ir a la canchita a jugar a la pelota los chicos, porque siempre hay alguien al acecho” y añadió que “que no se le puede pedir más a la policía si no tienen cómo”, comentó con dolor la señora Claudia Galeano.