Caos en Candelaria: la planta potabilizadora tomada por hombres de Flores

CANDELARIA. Una situación sin precedentes se está desarrollando en la comuna que gobierna el alcalde renovador, Carlos Flores, quien, a todas luces, está detrás de la toma de la planta potabilizadora de la Coscal (Cooperativa Eléctrica de Candelaria Limitada), por parte de decenas de empleados municipales que exigen la renuncia del presidente de la entidad, Rudy Joner.

Según el cronista local, Marcelo Chaparro, todo ocurrió desde horas de la mañana, cuando un puñado de empleados que responden a Flores se presentaron en la Planta Potabilizadora, tomaron el lugar exigiendo que Joner renuncie a la Coscal. Los dos operarios técnicos se encontraban en lugar fueron tomados de rehenes por parte de los empleados enviados por Flores.

Instigación de Flores y daños a la tarea potabilizadora

Cabe aclarar que existen sobrados indicios de la instigación de Flores, porque se lo vio en el lugar conversando y llevando agua potable a los empleados que incurrieron en el delito de privación ilegítima de la libertad, entre otros. Pero la situación se tornó crítica, porque los usurpadores estarían manipulando químicos para la potabilización del agua en Candelaria.

De hecho, los daños que se estarían produciendo por la incorrecta manipulación de químicos para la potabilización del agua, tendrán consecuencias de alcance insospechado. Los técnicos consultados, señalaron que retrotraer los daños ocasionados podría tomar un tiempo considerable. Según Chaparro, en los últimos 19 años, jamás se vio una maniobra así, para forzar a un presidente de la Coscal, a renunciar.

Numerosos barrios sin agua o con agua de dudosa potabilidad

De acuerdo con Chaparro, actualmente hay varios barrios de Candelaria que están sin agua y la situación podría extenderse porque aún no se emitió una orden judicial para el desalojo de la planta de la Coscal. En este sentido, el cronista reveló que el juez de instrucción nro. 2 de Posadas, Juan Manuel Monte, se presentó en la comisaría local y estaría llegando a la planta de un momento a otro.

Hasta el momento, la cúpula del partido al que pertenece Flores, el Frente Renovador de la Concordia Social, no emitió opinión alguna sobre el caos que se vive en Candelaria por las maniobras del ex tesorero de la UTA. Este silencio tendría que ver con la cuestión política: Flores sigue siendo un protegido del partido gobernante, con estrecha relación con el ex Director Ejecutivo de la EBY, Oscar Thomas.