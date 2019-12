Caso Anastacia: “A pesar de tanta injusticia, tratamos de seguir luchando”

SAN JAVIER. Fátima Candia, la hermana de Anastacia Ramírez (16), la chica que cometiera suicidio, presuntamente inducida por un contexto de violación sexual intrafamiliar, habló con MisionesCuatro este martes y expresó que la familia materna sigue reclamando que la justicia investigue a fondo al ex prefecturiano Gregorio Ramírez, el principal sospechoso de los abusos.

La joven Candia, hermana por parte materna de Anastacia, recordó que se encontró semen y moretones en distintas partes del cuerpo de su hermana, compatibles con un acto sexual forzado, cuando se disparó con un arma 9 mm., propiedad de su padre en la estación YPF de la ruta 14 a la altura de Alem, el pasado 11 de Septiembre.

Consultada por MisionesCuatro, Fátima reveló que previo al luctuoso hecho, el mencionado Gregorio había visitado a Anastacia en su vivienda en San Javier, revelando que iba a hacer un viaje. “Anastacia quiso ir y nada pudimos hacer”, contó Fátima, quien describió a su hermana como una joven alegre y tranquila, que “jamás salió a un boliche” y que “tenía el sueño de convertirse en abogada”.

El oscuro pasar económico del acusado Gregorio Ramírez

Por otra parte, Fátima reveló que la familia materna de Anastacia, en estos momentos están con miedo debido a que Ramírez fue liberado y en los allanamientos en su vivienda, encontraron una gran cantidad de dinero en su vivienda. “Tenía 150 mil dólares en su casa. Nos llamó la atención, convivimos con él mucho tiempo, y nunca nos íbamos a imaginar que su vida era así, siendo que mezquinaba cosas a mi hermana. Y le pasaba muy poca plata a mi mamá”, contó la joven.

“Si maneja tanto dinero, que no sabemos de dónde proviene, puede pagar a alguien para hacernos daño”, alertó la joven, insistiendo en que ellos exigen que la justicia avance en la investigación, más allá del cotejo negativo de las muestras de ADN.

Al respecto de este tema, Fátima reveló a este medio que “la justicia nos dice que el semen encontrado en el cuerpo de Anastacia estaba degradado”, en consecuencia, no se puede comprobar si la secreción seminal, pertenecía o no a su padre, Gregorio. “Está bien, pero por qué no se sigue investigando las demás pericias como el diario que dejó mi hermanita, donde se despedía, los dibujos que ella hacía, la computadora, los celulares y miles de cosas para indagar”, acotó la joven.

Denuncia por las pericias sin realizar y el recuerdo de Anastacia

En cuanto a la carta de despedida, Anastacia “contaba cosas muy misteriosas, que yo no relacioné con el papá porque no sospechaba de él. En esa carta manifestaba que existía un señor que no era lo que parecía. Entregué el diario para las pericias y hasta hoy no hay resultados”, denunció Fátima.

Al final de la entrevista, Fátima dejó sus impresiones respecto de lo sucedido en este año trágico para la familia de Anastacia. “A pesar de tanto dolor e injusticia, tratamos de recordar los momentos felices que vivimos con Anastacia. Tratamos de pensar en positivo, de seguir luchando, de reinventarnos para seguir adelante, porque en verdad, no es nada fácil”, expresó.