Caso Antonella: “La nena tironeada como si fuese una mercancía, fue una imagen muy triste”

POSADAS. El escándalo nacional suscitado por la aberrante escena en la que policías forcejean y secuestran a una niña de 4 años, en un turbulento proceso de adopción en Eldorado, fue analizado por la Dra. Carolina Malla, especialista en derecho de familia, quien no dudó en señalar que hubo culpas compartidas entre la policía y la justicia.

Antonella fue violentamente sustraída por policías que forcejearon con la familia que la crio y la introdujeron en el juzgado de familia 1 de Eldorado, presidido por la cuestionada Corina Jones, hoy centro de las críticas en todo el país. Jones actuaba conforme a la ley, pero sin tener en cuenta el interés de la menor, que en 4 años de vida, forjó un vínculo afectivo con la “familia solidaria”, que ya habría iniciado un proceso de adopción. Para la jueza, la niña ya estaba apta para un proceso de vinculación con una pareja de policías de Posadas, que están inscriptas en el Registro Único de Adoptantes.

“No conozco los pormenores del expediente, pero como ciudadano y letrado, lo que uno critica es el accionar policial. El juez tiene las facultades, el tacto y la prudencia para que estas situaciones ocurran”, empezó diciendo Malla, en diálogo con MisionesCuatro. “Era perfectamente evitable eso”, enfatizó, aunque aclarando que no sólo falló la policía. También “critico al poder judicial al desligarse y decir que fue un fallo de la policía”, acotó Malla en obvia referencia a la excusa que ensayó la jueza que dictó la orden, la titular del juzgado de familia nro. 1 de Eldorado, Corina Jones.

“Como jueza tiene todas las herramientas para evitar que esto ocurra. Fue una imagen espantosa ver las imágenes de la nena gritando, tironeada como si fuese una mercancía. Fue una cosa realmente vergonzosa y muy triste”, sentenció la abogada.

En cuanto a las responsabilidades, para Malla no cabe duda que son compartidas entre la jueza, la policía y el equipo de psicólogos y trabajadores sociales involucrados en este caso. “La jueza aduce que la vinculación se había complicado por esta familia que tenía la criatura. Pero las cosas se hicieron en un tiempo record después de haber pasado 4 años en los que la nena veía como padres (a la familia de guarda provisoria)”, recalcó.

“Si bien la familia no estaba inscripta en el registro de adoptantes o están imposibilitadas de adoptar las familias solidarias, pasaron tantos años que no se puede desconocer que los únicos referentes afectivos (de Antonella) son esta familia. Para ella son su padre y madre. Con 4 años está en condiciones de saber todo esto. La justicia debió haber obrado con mayor tacto”, sentenció Malla.

Y advirtió: “Por más que sean una familia solidaria son sus referentes afectivos. La justicia tiene que hacerse cargo de no haber actuado durante 4 años, para establecer el estado de adoptabilidad. ¿Tardar 4 años en investigar si en la familia biológica había alguien que podía hacerse cargo de la niña? Es una locura”, sentenció.

Sobre el final Malla insistió en que en este caso, “hay responsabilidades conjuntas. No voy a hacer un juicio de valor sobre la jueza. Hubo un fallo en la forma de ejecutar la medida. Del accionar policial espero que se tomen las medidas del caso”, sostuvo.

“Y el poder judicial falló”, dijo Malla, quien recordó que este juzgado de familia nro. 1 es “muy problemático”. “La jueza anterior (Margarita Potschka) renunció”, recordó Malla sobre la decisión de la ex jueza que evitó la destitución por juicio político. “Pasaron 4 años la situación de la niña (Antonella) está más que consolidada. Lo del registro (único de adoptantes) es subsanable”, insistió.

Sobre el final de la entrevista, Malla admitió que la presión social fue determinante en este caso. “La presión social originó este escándalo, todo lo que se vio fue escandaloso, la presión social generó algún tipo de reflexión en la causa. Ahora, el juez debe fallar conforme a derecho. Aunque no me parece acorde al derecho lo que falló (Jones)”

“No hay otra solución que otorgar la guarda a esta familia si pasan todos los trámites que me imagino que a esta altura ya deberían estar hechos. No podes dejar 4 años a una niña y después decir que la familia no da con el perfil. La justicia está convalidando una injusticia que ella misma como poder del estado generó”, sentenció la abogada.