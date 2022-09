Caso García – Ramos: en la causa civil “la jueza estaba operando para un resultado totalmente parcializado”

POSADAS. Mientras continúa el juicio penal contra José García (h), acusado del delito de “abuso sexual simple, gravemente ultrajante, agravado por el vínculo” en perjuicio de su propia hija, la causa civil por abierta por el pedido de revinculación de la directora del Iprodha, Silvina Ramos con su nieta, permanece “paralizada desde hace 5 años”. Así lo reveló el abogado Rodrigo Bacigalupi, quien no dudó en señalar que la justicia tomó actitudes parciales en perjuicio de la menor en la causa que también se inició en 2013.

“La causa civil es de comunicación y contacto que iniciaron los abuelos y la tía, no el imputado, para tratar de establecer contacto con la nieta y sobrina. Esa causa está paralizada desde hace 5 años, por planteos que se han ido realizando en representación de la menor, que se niega a ese contacto”, reveló Bacigalupi al Noticiero de MisionesCuatro este lunes, en momentos en que se produjo una grave irregularidad en el juicio penal contra el hijo de Silvina Ramos, la funcionaria que lleva 17 años con cargos en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional.

En esa línea, Bacigalupi señaló: “La justicia ha ido forzando ciertas situaciones y realizando actos que podrían catalogarse de parciales, volcados a favor, tristemente no de la menor que es a quien debe proteger, sino a favor de la otra parte. Ha sido muy difícil realizar la defensa”, admitió el ex vicepresidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados.

“Forzaron a una menor a una audiencia, sin la presencia de su defensora y de su progenitora”

Sin embargo, el abogado insistió en que la paralización de la causa, puede no ser una mala señal. “Cuando uno ve esa parcialidad de la justicia, la falta de resolución le hace pensar a uno que ha tenido suerte”, lanzó el abogado. Y continuó: “Todavía no se resolvió ese pedido de comunicación y contacto porque se interrumpió, se suspendió el proceso, por una nulidad”.

Respecto del planteo de nulidad que presentó en el marco de la causa civil, Bacigalupi recordó la gravísima irregularidad en la que estuvo involucrada una jueza de familia. “Forzaron a una menor a una audiencia, sin la presencia de su abogada defensora, sin la presencia de su progenitora, y sin la presencia de algún abogado o abogada, que el juzgado estaba obligado a designar. Es decir, alguna clase de defensa, para que la menor no se vea sometida a una justicia que demostró ser absolutamente parcial”, fustigó Bacigalupi.

“Esa audiencia se hizo con una menor de 5 años, sin la presencia de ninguno de sus progenitores, de su abogado defensor, con una jueza, una psicóloga que cayó de la nada, no una perito designada, sino elegida por la jueza y una defensora de menores, que no tenía, la capacidad, posibilidad ni el poder de defender a la menor”, denunció Bacigalupi, sobre una grosera irregularidad de la magistrada interviniente en el pedido de revinculación. “Entre esas tres personas se hizo una audiencia que fue tachada de nulidad”, comentó el abogado.

“La justicia todavía no se expidió sobre la nulidad de esa audiencia con una psicóloga designada a dedo por la jueza”

Luego, las irregularidades prosiguieron, pues, a posteriori “hubo una entrevista, también a solas, de la menor con la psicóloga que no sabemos de dónde salió, porque por sorteo había sido designada una perito. A partir de ahí hace un dictamen”, reveló Bacigalupi sobre la audiencia ilegal que motivó su planteo. Vale aclarar que la decisión de la jueza, fundada en la audiencia ilegal, fue convalidada por la Cámara de Apelaciones y luego frenada por el Superior Tribunal de Justicia.

“La justicia todavía no se expidió sobre la nulidad de esa audiencia y especie de informe, hecho por una psicóloga designada a dedo por la jueza. Todo eso fue tachado de nulo y todo lo que vino después. Pero inmediatamente ese proceso quedó suspendido y todavía sin resolución”, puntualizó el abogado.

Ante la consulta de este medio, Bacigalupi opinó que este tipo de conflictos “se resuelven con jueces que no tomen partido. Se trata de una menor y mujer. Los jueces están obligados a aplicar la perspectiva de género. Pero en la realidad, tenemos un gran porcentaje del poder judicial, tapados de machismo y con la cabeza reventada de ese patriarcado donde hay alguien por encima de todos, que nos debe decir lo que debemos hacer. Este es el problema”, bramó el abogado. Y redobló la apuesta: “Hay un patriarca que maneja esto, puede ser mental o real, frente a esta situación”.

La causa civil en la que no hubo Cámara Gesell con una niña de 5 años de edad en 2013

En cuanto a la causa civil por la revinculación de la víctima con sus abuelos paternos, Bacigalupi insistió en que se debió realizar una Cámara Gesell “como se hizo en la causa penal, donde la menor está sola con profesionales y con el control de las partes”. Y no lo que se permitió que ocurra, donde a “una menor se le decía ¿por qué no querés ver a los abuelos? Son cosas que no puedo revelar. Esa jueza estaba operando para que se dirija el proceso a un resultado totalmente parcializado”, machacó Bacigalupi, quien insistió en que esa revinculación no se concretó, “porque logramos interrumpir ese proceso de injusticia”.

Sin embargo, Bacigalupi aseveró que “no todo está manchado”, y “en su momento el STJ (Superior Tribunal de Justicia), que dijo que lo que estaba haciendo la justicia de segunda instancia causaba perplejidad. Hay un fallo del STJ, que dice que esto que hizo la Cámara, causa asombro”, expresó el abogado, quien también destacó un dictamen de la defensora de Cámara.

En torno a las causas judiciales contra José García (h), el hijo de la encumbrada directora del Iprodha, “estamos frente a una situación muy desbalanceada. Gente de mucho poder y muchos jueces parciales, sometidos a este patriarcado y machismo que no quiere ver lo que la Cámara Gesell (de la causa penal) mostró”, sostuvo Bacigalupi, quien recordó que “siempre tenemos una última instancia que es la Corte Suprema”.

“Si la Corte deja sin efecto (el fallo) estos magistrados pueden ser pasibles no sólo de un jurado de enjuiciamiento”

Y sobre el final de la entrevista, Bacigalupi formuló fuertes advertencias sobre lo que ocurriría si la justicia provincial convalida fallos parciales y en perjuicio de la víctima, una menor de edad. “Supongamos que no le dejan agregar prueba a la parte querellante, a la afectada, y sí a la parte acusada, esta parcialidad que estaría teniendo el tribunal, va a ser revisada por STJ. Y luego por la Corte Suprema. Supongamos el STJ mantiene una línea de parcialidad, cuando esto llegue a la Corte, si esto lo anula y lo deja sin efecto y les dice en dónde se equivocaron, estos magistrados pueden ser pasibles no sólo de un jurado de enjuiciamiento, sino de una acción de daños y perjuicios”, anticipó el abogado.

En ese escenario, los jueces que actúen de forma parcial, “pueden llegar a tener que responder con sus bienes personales, si actúan contra una menor. Si frente a algo tan aberrante, se vuelcan de manera parcial hacia el lado más fuerte, más poderoso, bueno, pueden tener graves consecuencias también. Nada que uno haga violando la ley, puede pasar desapercibido en un futuro”, insistió Bacigalupi.

“Los que hoy tienen protección pueden quedarse sin protección pasado mañana. Y es más, puede que (terceros) estén buscando esa herida que dejaron abierta para que avance un jurado de enjuiciamiento o una causa de acción civil y tengan que vender su casa para reparar el daño que le hicieron a una menor”, advirtió el abogado, en un durísimo pasaje de la entrevista con este medio.

“Si los jueces empiezan a inclinar la balanza de manera clara y evidente, se están comprometiendo en su futuro”

Así pues, Bacigalupi insistió en que “lo único que uno pide a los jueces es que sean imparciales, que obren conforme a derecho. Que si van a tomar un criterio de amplitud probatoria que sea para ambas partes. Si empiezan a inclinar la balanza de manera clara y evidente, se están comprometiendo de manera grave en su futuro”, sentenció.

Finalmente, Bacigalupi reflexionó sobre el funcionamiento de la justicia provincial, describiéndolo como “patriarcal” en el sentido de que algunos deben sus cargos a un patriarca o padrino político, y no llegaron por mérito propio. “Si llegué por un Consejo de la Magistratura totalmente politizado, totalmente inútil, ellos (los jueces) tienen que demostrar su independencia. No se presume su independencia, ingresan de una manera, que, si no es con un fuerte apoyo del sector político, no llegan. Cuando funciona de esta manera el método de selección de jueces y a su vez no funciona el método de remoción de jueces, con miembros políticos en el jurado de enjuiciamiento, bueno, la política tiene el manejo de los jueces”, concluyó.