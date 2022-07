Caso Mario Golemba: Hallaron elementos que aportan a la investigación

DOS DE MAYO. En el marco de las pesquisas que viene llevando adelante la Justicia Federal en relación al caso de desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, este domingo 24 de julio, durante más de diez horas se llevaron adelante distintas tareas en un terreno ubicado en el kilómetro 36 de la ruta provincial 11, donde hace varios años se había iniciado la construcción de un destacamento policial que nunca se terminó.

Se trata de la quinta jornada consecutiva de labor en locaciones. Las primeras tuvieron lugar en la comisaría de Dos de Mayo, con resultados positivos en materia de hallazgos de elementos y registros secuestrados que aportan volumen a la investigación. En este sentido, paralelamente se tomaron nuevas testimoniales que también constituyen pruebas relevantes para la principal hipótesis del caso: la violencia institucional.

En el caso del predio examinado en las últimas dos jornadas, se apunta principalmente a la búsqueda de restos óseos, un ítem que resultó negativo en la comisaría de Dos de Mayo. Desde la querella, subrayaron que el hecho de que en la comisaría no se haya producido el hallazgo de restos óseos, no significa en absoluto que Mario Golemba no haya estado allí en la noche del 27 de marzo de 2008. Por el contrario, cada vez más elementos corroboran esa hipótesis.

“Durante la jornada de hoy (por el domingo 24 de julio), se llevaron adelante distintos trabajos de rastrillaje, remoción de suelos, se cavaron zanjas, se utilizó maquinaria pesada, y se trabajó con profesionales de la Antropología, la Geología y los canes. La recuperación de los restos de Mario Golemba es uno de los deseos más importantes para su madre, a los fines de darle cristiana sepultura. Pero en simultáneo a dicha búsqueda, se sigue acopiando pruebas importantes”, destacaron desde la representación jurídica de la familia Golemba, constituida por la abogada Vannela Vignoles y el abogado Rafael Pereyra Pigerl.

Los familiares de Golemba, en tanto, permancen expectantes a las tareas que lleva adelante la Fiscalía Federal junto a peritos especiales de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía Federal y Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC).

“Valoramos y respetamos mucho el trabajo que se viene haciendo. Por eso somos tan cuidadosos con la información que podemos brindar. Se van confirmando varias sospechas de todos estos años. Hubo un pacto de silencio muy grande que debe romperse. Confiamos en que se la verdad saldrá a la luz”, señalaron los familiares.

En tanto, para este lunes 25 de julio está previsto que sigan los rastrillajes en las locaciones programadas por la Fiscalía que investiga el caso.