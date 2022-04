Celebran que Apóstoles elimine el uso obligatorio del tapabocas

Imagen ilustrativa de la web

Por iniciativa del concejal Juan Ahumada (Activar Misiones) Apóstoles se convirtió en el primer municipio de Misiones en derogar el uso obligatorio del barbijo. La ordenanza fue aprobada por unanimidad en la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante.

En ese marco, Misiones Cuatro dialogó con Amalia Faut, representantes de “Padres Organizados Misiones”, organización que viene desde hace mucho tiempo pidiendo que el barbijo deje de ser obligatorio en las aulas.

“Nos pone muy contentos la noticia y la vamos a empezar a impulsar en todos los municipios. Festejamos que los políticos estén trabajando en pos de la salubridad de nuestros hijos”, declaró Faut.

Y agregó: “hay lugares donde si es recomendable que se use, sobre todo en personas que sea necesario, pero no que sea obligatorio. Nosotros luchamos para que no sea obligatorio en las escuelas”.

En ese sentido, mencionó los inconvenientes que trae su uso, en especial en los más chicos: “el barbijo, más allá de una cuestión de salud, es una barrera de comunicación, hay chicos que son asmáticos. Además el diálogo entre el alumno y el docente no se entiende, sobre todo en el nivel inicial, donde los docentes están obligados a usar y los chicos no. Se produce una barrera aún más en la construcción de conocimiento”.

Y a modo de conclusión señaló: “festejamos cuando pasa y cuando sentimos que estamos escuchado por eso lo de Apóstoles es pulgar para arriba”, declaró Faut.