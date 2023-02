Choferes de colectivos de Eldorado, van al paro si no les pagan haberes adeudados

Foto ilustrativa vía Etce

ELDORADO. Los trabajadores de la empresa de transporte de pasajeros de la ciudad de Eldorado, pertenecientes a la empresa ETCE (Empresa de Transporte de Colectivos de Eldorado), anunciaron que irán al paro desde las 0 horas del jueves, de no percibir sus remuneraciones adeudadas.

Según revelaron los choferes al portal Extraprensa, de no depositarse las remuneraciones en el día de la fecha, habrá huelga y, por ende, no habrá transporte urbano de pasajeros este jueves, en la tercera ciudad más poblada de Misiones. Así lo definieron este miércoles en una asamblea de los trabajadores afiliados a la Unión Tranviarios Automotor.

De acuerdo con el mencionado portal eldoradense, el delegado de la UTA Diego Giménez, habló al respecto del grave conflicto salarial con ETCE. “Tratamos de evitar toda medida de fuerza para no evitar al usuario, quien es el más afectado. Los compañeros esperan todo el día de hoy y si no hay pago, no se deposita el sueldo, se hará a partir de la 00:00 de mañana medidas de fuerza”, ratificó Giménez a Extraprensa.

El paro sería total y por tiempo indefinido. Es decir, hasta que la empresa deposite los salarios adeudados a los trabajadores del volante.

De acuerdo con fuentes consultadas, no estaría llegando los subsidios del transporte a ETCE, correspondientes a los meses de diciembre (2022), enero (2023) y febrero (2023) y la empresa adeuda los haberes de los choferes, correspondientes a los primeros dos meses del presente año.