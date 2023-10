Ciervos axis en Misiones: evalúan medidas de captura y reubicación de la especie

Esta semana en Villa Cabello rescataron a un ciervo axis en un arroyo.

Alan Benítez Vortisch, Subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, que depende del Ministerio de Ecología, habló con el MCN edición central, que se emite por MisionesCuatro, de la presencia de ciervos axis en la provincia.

“Queremos hacer un abordaje serio, integral, que podamos conformar una mesa interinstitucional donde podamos dialogar y consensuar cómo vamos a encaminar esta situación”, explicó.

Respecto a la presencia de ciervos axis en el país, detalló: “tenemos conocimiento que esta especie llegó a comienzos de las primeras décadas del siglo pasado al sur de la provincia de Buenos Aires, el destino era con fines de casa deportiva, luego se fue dispersando”.

“Son animales que se trasladan muchos kilómetros, que saltan por sobre los dos metros y se fueron dispersando hacia la zona sur de la Argentina, también hacia Entre Ríos, Corrientes y la zona sur de Misiones”, contó Benítez Vortisch.

Consultado si hay un cálculo estimativo de cuántos ejemplares aproximadamente habría en la provincia actualmente, respondió: “el monitoreo que venimos llevando a cabo entre 150 y 200 animales, es una población importante, teniendo en cuenta que se encuentra dispersado en el sur de la provincia de Misiones. El animal tiene un distinto gregario, por lo que generalmente se encuentra siempre de a 3, de a 5, de a 8”.

“En el caso de estos axis que en estos días fueron noticia, se encontró el tercero, que era parte, de la pequeña manada de los dos que habían aparecido el lunes, no muertos, pero que han fallecido producto de un pico de estrés que han tenido, debido a la circunstancia, le venían persiguiendo y son animales que tienen un sistema cardiovascular muy sensible y, ante un pico de estrés, su corazón deja de latir automáticamente haciendo un paro cardíaco”, precisó el Subsecretario de Ecología.

Por otra parte, en caso de que algún vecino encuentre un ciervo axis, dijo que la manera correcta de accionar es la siguiente: “no asustarlo, no espantarlo, no rodearlos con perros, simplemente no intervenir en su camino, tratar de no perturbarlo. Contactar a la Policía, a la División de Defensa y Protección Ambiental de la Policía de Misiones o al Ministerio de Ecología a línea ‘ecología te escucha’, que está bastante cargada, pero vamos a ver si podemos generar alguna otra línea con la particularidad de determinadas cuestiones, para poder tener dos líneas disponibles”, afirmó.